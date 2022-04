El director de la DGT, Pere Navarro, señala la maniobra de más riesgo: 239 muertos en un año

La nueva Ley de Tráfico ya es una realidad en nuestro país. Con más de 50 modificaciones, Pere Navarro, el director general de tráfico, es el invitado idóneo para explicar en 'La Linterna' de COPE cuáles son las principales novedades y cómo va a cambiar nuestro día a día. Hablando de todo y sin eludir ninguna polémica, como ha sido la implementación de un límite de 20 kilómetros por hora para hacer adelantamientos.

Pere Navarro explica qué hay detrás del nuevo límite de velocidad

Ángel Expósito ha querido preguntar a Navarro por una de las medidas más polémicas en la nueva Ley de Tráfico. Y es que desde la DGT se ha impulsado un límite de hasta 20 km/h para poder realizar adelantamientos. Entre los críticos a la medida están quienes señalan que eso convierte los adelantamientos en irremediablemente más largos, con lo que el tiempo de exposición de un coche al peligro sería mayor.

Aun así, Pere Navarro ha querido ser lo más didáctico posible con el motivo real tras esta polémica decisión. Para empezar, un dato: "Tuvimos, en 2019, 239 muertos por choque frontal en carretera secundaria", algo demoledor. Sin duda, más de 200 personas muertas en este tipo de circunstancias han hecho que desde la DGT se activen las alarmas para tratar de mejorar las condiciones de seguridad en la carretera. "El adelantamiento en carretera secundaria, probablemente sea la maniobra más riesgosa que hay", ha señalado Pere Navarro en 'La Linterna'.

Sería esta y no otra la causa de esta polémica nueva limitación a la forma en la que adelantamos con el coche a otro vehículo: "se ha suprimido ese margen de 20 kilómetros. Si hay un límite máximo de velocidad, pues es ese, ya está. Esto no es popular y tiene un cierto desgaste y esta ley no es para hacerse el popular ni el simpático. Es una ley para salvar vidas porque creíamos que teníamos que hacerlo. Lo cómodo habría sido no hacerlo", ha defendido tras afrontar que el papel del director general de tráfico viene adosado con las críticas.

Una nueva ley con el móvil en el punto de mira

Si una cosa ha querido dejar clara Pere Navarro sobre el nuevo texto que regula las sanciones que reciben los españoles por ponerse al volante, es que "la cuantía económica de las sanciones no ha cambiado porque no están los tiempos para hacerlo". Lo que sí ha destacado es que el aumento ha sido en relación a los puntos del carné.

"Por primera vez, incorporamos los temas de medioambiente a la Ley de Tráfico. Es una de las [novedades] más significativas y hay 50 novedades que no son pocas", ha destacado un Pere Navarro que ha querido sacar pecho y explicar la labor de la DGT. "Hemos hecho una campaña de divulgación de esas novedades y reuniones, explicándolas a colectivos que podrían ayudarnos", ha señalado.

La realidad, sobre la que se trabaja para convertirla en una donde haya menos accidentes mortales, se empeña en señalar con rotundidad el uso del móvil al volante. Navarro ha querido explicar en 'La Linterna' de COPE que "desde 2016, la primera causa de los accidentes mortales son las distracciones", tras lo que estaría el uso del "móvil y WhatsApp", un dato que explica por qué en la nueva ley "el móvil en la mano mientras estás conduciendo se ha subido de tres a seis de sanción", ha explicado Pere Navarro, director de la DGT, en 'La Linterna' de COPE.