Diego Garrocho: "Veo mucho más probable que las sociedades se rompan por exceso certezas que por relativismo"

¿Es cierto que la gente ya no cree en nada? Pues lo mejor de los perjuicios es que a veces son hasta contradictorios. Podemos lamentar que la gente no crea en nada al mismo tiempo que sostenemos que estamos hiperideologizados. Y lo hacemos sin despeinarnos. Las dos tesis difícilmente pueden ser ciertas a la vez, aunque lo que sí puede ocurrir es que ambas sean falsas. Con respecto a las creencias, es un absurdo nostálgico imaginar tiempos en los que la gente blandía ideales heroicos y que ahora, sin embargo, las nuevas generaciones palidecen con atención consumida por TikTok y un ánimo terminal de fin de época.

Los jóvenes creen y defienden causas que a veces son muy sólidas y me atrevería a decir que perfectamente pertinentes. Las nuevas generaciones no solo creen en cosas, sino que de un tiempo a esta parte se han convertido en agentes muy asertivos a la hora de defender sus ideales. Me atrevería a decir incluso que el relativismo es una cosa muy antigua, propia de una burguesía abúlica que hace mucho tiempo que dejó de existir. Lo vemos en todas las ideologías. El feminismo, el retorno de la espiritualidad y de la religión, el ecologismo o la recuperación de presupuestos conservadores son cualquier cosa menos proyectos frágiles. Son cosmovisiones que en muchas ocasiones plantean la recuperación de valores muy sólidos.

Si hoy reconocemos que existen batallas culturales es porque la gente cree en cosas. Diría incluso que la gente vuelve a creer en cosas y que hay una recuperación de esos valores densos. Los jóvenes en Paiporta nos dieron una lección sobre el coraje de una generación y si atendemos al modo en el que discuten, combaten y crean, descubriremos que desde hace mucho tiempo es absurdo contar al nihilismo entre los males de nuestro tiempo. En el año 2012 el profesor italiano Maurizio Ferraris, quien fuera uno de los santones de la posmodernidad filosófica, escribió el manifiesto del nuevo realismo.

Este retorno a la realidad no es una cuestión teórica o académica. El mundo también en lo que atañe a las creencias ha cambiado. Y si nuestras sociedades están empezando a convulsionar en distintas direcciones, no es porque la gente no crea en nada. A día de hoy veo mucho más probable que las sociedades se rompan por un exceso de certezas que por ningún relativismo.