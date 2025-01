Diego Garrocho: "Que la derecha española no se haga ilusiones; Puigdemont, el previsible, no va a dejar que caiga el Ejecutivo"

¿Se puede gobernar sin el apoyo del Parlamento? En septiembre del año pasado, Pedro Sánchez anunció en un comité federal del Partido Socialista que gobernaría tres años más con o sin el concurso del Poder Legislativo. Tras el sonoro fracaso que han cosechado hoy los socialistas en el Congreso, aquellas palabras vuelven a cobrar una renovada vigencia. La democracia española es un sistema parlamentario, no es una democracia presidencialista.

En Estados Unidos, por ejemplo, en muchas ocasiones los presidentes han tenido que gobernar sin contar con la mayoría de las cámaras. En España, sin embargo, gran parte de la acción de gobierno se vehicula a través del Parlamento y el Poder Ejecutivo está sometido siempre a la confianza de las Cortes. En un sistema parlamentario, sin el apoyo del legislativo, no se puede gobernar verdaderamente. La propia palabra, legislatura, hace ya referencia al tiempo durante el cual perduran las asambleas que hacen las leyes. Un presidente en España puede, pese a todo, hacer bastantes cosas sin contar con el Parlamento. Lo hemos visto estos días, por ejemplo, cuando desde la Moncloa se ha relevado al CEO de una de las mayores empresas cotizadas del país.

Desde la presidencia del gobierno también se puede controlar la Fiscalía, como le gustaba alardear a Sánchez, aunque esta prerrogativa no entra dentro de los márgenes deseables en una democracia constitucional y no es lo que se espera de un gobernante diligente. Ya saben que no hay mejor argumento contra Sánchez que las propias palabras de Sánchez pronunciadas en otro momento. Así, el 21 de febrero de 2018, en una asamblea del Partido Socialista en el País Vasco, Sánchez dijo: "Un gobierno que no tiene presupuestos no puede gobernar porque no puede hacer nada". En aquellos días Sánchez quería que Rajoy convocara elecciones.

Creo que el presidente ahora es muy consciente de todo lo que puede hacerse en el Parlamento y no está dispuesto a renunciar a ello. En cualquier caso, que la derecha española no se haga ilusiones. Puigdemont, el previsible, no va a dejar que caiga el Ejecutivo. Simplemente le recordará su condición mortal, de vez en cuando, para seguir obteniendo privilegios.