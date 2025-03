Diego Garrocho: "Aristóteles distinguía tres tipos de amistad, una basada en la utilidad, otra en el placer y otra en la virtud y en la igualdad"

¿Qué es la amistad? La Editorial Acantilado ha publicado un libro sobre la amistad en Aristóteles, o mejor dicho, sobre la amistad tal y como la describe Aristóteles, puesto que se trata de una nueva traducción de los libros 8 y 9 de la Ética Nicomáquea, uno de los textos más influyentes en la historia moral de Occidente.

La amistad ha sido un tema fundamental en la filosofía clásica. De hecho, Cicerón le dedicó un tratado específico a esta cuestión y siglos después Derrida planteó que la gran pregunta filosófica no era otra que ¿quién es el amigo o quién es la amiga? Todos aspiramos a ser felices, pero ¿es posible la felicidad sin amigos? Yo personalmente lo dudo mucho. La amistad es el primer vínculo social que formamos y los niños comienzan a descubrir el mundo cuando estrechan lazos con sus compañeros en la guardería o en la escuela.

Para los clásicos la amistad era una forma de amor especial, los griegos de hecho le reservaron el nombre de filía. Aristóteles distinguía tres tipos de amistad, una basada en la utilidad, como la que surge en los negocios, otra en el placer, que demuestra que podemos disfrutar mucho en la compañía de determinadas personas y otra es finalmente más elevada que se concentraba esencialmente en la virtud y en la igualdad. En esto también debo confesar que soy poco aristotélico, pues creo que como todo el mundo tengo amigos que son unos verdaderos impresentables a los que les perdono todo, pero confieso que lo hago también en la esperanza de que ellos hagan lo mismo.

Lo cierto es que cada amistad es siempre única y reemplazable y quizá por eso hace siempre sentirnos un poco más jóvenes de lo que somos eso de tener amigos. Me gustaría de hecho pensar que no es verdad, pero me temo que puede haber algo de cierto en aquella frase con la que terminaba la película Stand by me, cuenta conmigo traducida al castellano, en la que el personaje decía nunca tuve amigos como los que tenía cuando tuve 12 años. Por cierto, una frase que después Airbag reservó y llevó a una de sus canciones.