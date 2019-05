Díaz Ayuso, en La Linterna, no descarta pactar con Vox: “Lo que tengo claro es que no pactaré con el PSOE”

La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha cerrado la puerta este lunes a emular el pacto a tres bandas de Andalucía tras los comicios del 26 de mayo. Aunque iniciativas como la supresión de las autonomías o la opinión de Vox sobre las armas no le “representan”, Ayuso ha subrayado que lo que no va a hacer es “pactar con el PSOE” porque, mantiene, “nunca” lo ha hecho y se muestra desconfiada de la posible postura de Ciudadanos tras las elecciones: “Ciudadanos no cuenta la verdad, porque en los ayuntamientos de la comunidad no me han negado un pacto con los socialistas. Yo quiero ver que pasa tras las generales y ver qué ocurre”.

En una entrevista en La Linterna de COPE, la candidata popular ha criticado la “inquina” con la que “cierto sector”, en referencia a Podemos, se ha manifestado sobre las donaciones de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad española. “Lo que les gustaría que todo fuera publico para subir el gasto”, añade Ayuso. Eso sí, ha subrayado que es “reconocible” que grandes empresarios colaboren con la sanidad. Sobre las declaraciones del candidato socialista, Ángel Gabilondo, el pasado lunes en este mismo programa en las que contemplaba una subida del IRPF y la vuelta del impuesto de sucesiones para ciertos sectores de la población, la candidata del PP asegura que rebajará ese mismo IRPF en medio punto en todos los tramos, así como ha prometido que el impuesto de sucesiones “continuará bonificado al 99%”.

Ayuso ha reconocido sentirse “aterrada” por la posibilidad de que la intención de algunos partidos políticos sea “acabar con la educación concertada y especial”. “En Madrid la gente puede decidir el tipo de educación que quiere, mientras que la izquierda quiere ir contra la educación concertada”. Por último, Díaz Ayuso ha recmarcado a José María Aznar como un referente y ha defendido la transferencia de la educación a las comunidades autónomas, con el matiz de que haya “una alta inspección que asegure que en las comunidades se están cumpliendo unas asignaturas troncales, que no hay injerencia política y que no hay un menoscabo del español”.