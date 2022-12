El detalle que puede indicarte que padeces sarna y las partes de la casa donde es más fácil que se esconda

La sarna suena a épocas de guerra y penuria pero no es así. De hecho y según los datos del Instituto de Salud Carlos III, ha experimentado un repunte en los últimos años tras una década de descenso. ¿Qué esta pasando? ¿A qué puede ser debido este aumento y cómo sospechar si la tenemos? Para responder a estas preguntas pasa por 'La Linterna' en director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida.



"La sarna es una enfermedad infecciosa de la piel causada por pequeños ácaros aradores llamados Sarcoptes scabiei. En cuanto a la transmisión si que hay que decir de entrada como es una enfermedad que se transmite con bastante facilidad pues el ácaro de la sarna se transfiere bien por contacto directo piel con piel o por contagio indirecto a través de textiles como las toallas, las sabanas de la cama o cualquier prenda que haya estado en contacto con el enfermo, y también habría que decir como si te contagias pasaran varias semanas hasta que aparezcan los síntomas".



Los síntomas se pueden percibir de una manera muy sencilla: "Es la picazón intensa, especialmente durante la noche. Las áreas más afectadas por la sarna incluyen la piel entre los dedos, los lados de los dedos, alrededor de las muñecas, los codos y las axilas, la cintura, los muslos, los órganos genitales, los pezones, el pecho y la parte inferior de los glúteos. El picor se debe a que el ácaro hembra habita en la capa córnea donde labra un surco por el que avanza lentamente y deposita sus huevos. Los surcos son visibles a simple vista. Una persona puede contagiar la sarna mientras los ácaros y sus huevos no sean eliminados mediante un tratamiento".

No obstante, el tratamiento para este trastorno de la piel es bastante sencillo y efectivo: "Podemos emplear la Permetrina al 5% aplicada sobre toda la piel o también se puede usar la Ivermectina en comprimidos y aquí es el momento de resaltar como no solo se debe de tratar el enfermo sino también a todo el entorno familiar y las personas con las que ha estado en contacto, pues de no ser así tendremos un foco con muchísimas posibilidades de extenderse".

Este aumento de casos resulta especialmente llamativo tras una década de descenso, aunque el doctor Pérez Alemida tiene claro el motivo: "Tiene muchísimo que ver las listas de espera tan terribles que tenemos con los dermatólogos y no solo en la Seguridad Social sino también en las aseguradoras de salud pues tardas semanas o meses en obtener la cita, y claro está, durante este tiempo el aumento de los contagios puede ser exponencial pues el primer enfermo contagia a su entorno y a su vez estos también vuelven a contagiar".