Cano le dice a su madre que quiere ser arquitecto y la respuesta acaba en el anuncio más visto de la historia

Cano Ballesteros tiene 31 años, es de Valladolid, y contaba este jueves en La Linterna cómo una conversación con su madre sobre su futuro laboral le cambió la vida hasta el punto de participar en el anuncio más visto de la historia. Y todo comenzó con una frase: “mamá, quiero estudiar arquitectura”. Pero la respuesta de su madre lo cambió todo.

Se trata de una de las grandes historias sobre el talento que contaba en COPE este jueves el periodista Ángel Expósito como parte de un tema del día especial dedicado al descubrimiento y el desarrollo del talento en España. Y es queWolfgang Amadeus Mozart, Susan Polgar o Albert Einstein, aunque fueron personas talentosas que marcaron un antes y un después en sus campos, tuvieron detrás de ellos un entorno que ayudó a fomentar, en estos casos, su interés por la música, el ajedrez o la ciencia.









La importancia del entorno en el talento



María González-Aller, psicóloga, contaba en La Linterna que en la mayoría de las ocasiones son las personas ajenas precisamente las que nos ayudan a descubrir nuestro talento. “Todos podemos tener referencias de un profesor que nos ha hecho ver cosas en nosotros que no nos dimos cuenta, o un jefe que nos puso en el camino”, asegura.

La experta defendía en COPE que no hace falta marcar un hito en la historia, como en los casos de Mozart, Polgar o Einstein, para ser una persona talentosa. Lo que sí que lo hace es la práctica, perseverancia y, a veces, el acompañamiento de un tercero que refuerce nuestro potencial.

Audio









La respuesta de la madre de Cano



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cano lleva 5 años y medio trabajando en el mundo de la publicidad en Madrid. “Para mí el talento al final ha sido no dejar de trabajar. Cuando entré a aprender cómo hacer campañas de publicidad los primeros dos meses yo era el peor, lo que pasa es que dije “si el resto para de trabajar a las 11 de la noche, yo voy a parar a las 2 de la mañana. Si repites un proceso 10 veces, al final lo vas a hacer mejor”, revela a Expósito el joven en La Linterna.

Por sus manos han pasado muchos de los anuncios que vemos hoy en la televisión. Ha trabajado para la ONCE, McDonalds, o Suchard. De hecho, el último anuncio que han realizado él y su equipo para la campaña de navidad ha despertado un gran revuelo, generando más de 14 millones de visualizaciones. Es el anuncio más visto de toda la historia de España en redes sociales.









Y todo cambió a raíz de una simple conversación con su madre. “Yo lo tenía muy claro como arquitecto. Mi madre me dijo “si quieres serlo seguro que te va genial, pero yo no sé hasta qué punto esto te va a llenar”. Una frase que le hizo darse cuenta de que lo que más le gustaba era la parte creatividad y pensó que la publicidad me permitía trabajar de lo que quería, pero también la seguridad de que por esa parte creativa le iba a dar X dinero. Cano encontró su talento creativo para la publicidad gracias a que nunca ha dejado de trabajar y gracias a una charla con su madre. Algo tan sencillo como la práctica y el refuerzo de una tercera persona.





La salida al talento de Jonatan



Otro caso de talento es el de Jonatan. Trabajaba como ingeniero industrial en una empresa encargada de diseñar las máquinas con las que luego se hacen los coches. Tras varios años practicando el oficio, se dio cuenta de que no promocionaba en su empresa y que su sueldo no se correspondía con su nivel de trabajo. Un sentimiento que tienen un 70% de los trabajadores españoles. Por eso, Jonatan decidió poner en valor su talento y montó su propia compañía con 29 años y 4 amigos.

“Nos maltrataban por ser jóvenes, y nos daban los trabajos que no quería hacer nada en la empresa y, para hacer eso trabajando para alguien, pues lo hacemos nosotros. Y ahora estamos hasta arriba de trabajo y, de aquí a julio, lo tenemos todo completo”, cuenta él mismo en COPE. Entre las razones que pesan más a la hora de cambiar de empleo, están la conciliación, las oportunidades de promoción, el sueldo y el ambiente de trabajo.