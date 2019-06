David Ramón de Compromís se lleva un 'Zas' por hacerse el simpático con una foto del Rey del revés

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al edil de Compromís en Albal, David Ramón. El sábado se constituyeron los ayuntamientos de más de ocho mil municipios. Miles de concejales que juraron, prometieron o lo que fuera su cargo, “por imperativo legal, moral o categórico”. “Por probabilidad, tiene que haber algún bobo hasta la hora de comer, y después toda la tarde” añade el periodista.

“Entre las decenas de miles de concejales esta sección se ha fijado en uno de un pueblo de poco más de 16 mil habitantes. Se llama David Ramón. El caso es que tiene nombre de humorista. Pero no. En la web del partido pone que hizo formación profesional y que es técnico ferroviario. Este fue concejal de cultura en su pueblo en la pasada legislatura. Y el sábado volvió a prometer el cargo porque lo volvieron a elegir”.

Antes de prometer el cargo, compartió una publicación en Instagram en la que se había fotografiado con la imagen de un cuadro del Rey de España boca abajo. Acompañaba la imagen del siguiente texto: “Preparado para prometer mi cargo” y un emoticono guiñando un ojo. Y le han dicho de todo. “Es lo que tiene la libertad de expresión, que es de ida y vuelta” le atiza Herrero. Una usuaria le espetó esto: “Espero que nunca busques respeto por los ciudadanos del pueblo. Para mí esto es una falta de respeto monumental, y lo más indignante es que gente como tú nos tenga que representar». Y él respondió con un lacónico: “Es lo que hay”.

Estos son los socios a los que el PSC-Valenciano entrega la Comunidad Valenciana.



Concejales de Compromís colgando boca abajo el cuadro del Rey Felipe VI.



Para ellos el respeto a los demás, la Constitución y la lealtad al Rey no significan nada.https://t.co/10kfN7ay9K — Toni Cantó (@Tonicanto1) 15 de junio de 2019

“Vamos a ver, David. Esta sección suele cuestionar declaraciones que no se sostienen. Sin embargo, por primera vez, no lo va a hacer. Cuando uno ve lo que has publicado, la verdad tampoco se espera mucho más. Has ejercido tu derecho a la libertad de expresión y no hay nada que objetar a tu respuesta, que refleja el nivel y la profundidad de quien la da: si es que “es lo que hay”. Por cierto, la tercera y última línea de tu curriculum en la web de Compromis, pone que has recibido habilitaciones específicas. Paradójicamente no las especificas… pero no hace falta” le recrimina Julio César Herrero.

Así que, por “querer hacerse el simpático difundiendo una fotografía al lado de un cuadro con la imagen del rey boca abajo”, el concejal de compomis en el ayuntamiento de Albal, David Ramón, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!