El dato económico con el que Julio César Herrero desmonta la polémica con las fresas: "Vamos a ver, Yoli..."

El periodista y colaborador de La Linterna, Julio César Herrero, daba réplica este lunes a la última polémica con las fresas y la temporada de las frutas a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Este fin de semana, con motivo de un acto organizado por ElDiario, en el que también participaba el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la ministra de Empleo lanzaba una advertencia sobre consumir frutal y verduras fuera de la temporada en la que más se cultivan.

“Comamos productos de temporada, no comamos fresas cuando no se puede, cuando lo hacemos en temporadas inadecuadas lo que estamos haciendo es explotar a otra parte del mundo y no es ecológico”. Unas palabras de Díaz que han levantado gran polémica en redes sociales. Por lo que el analista político Julio César Herrero ha querido dedicarle su particular sección 'Zas, en toda la boca'.









La réplica de Julio César Herrero por la polémica con las fresas



Por todo ello, el colaborador comenzaba con un mensaje a “la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y plataformista en ciernes Yolanda Díaz”. Como asegura el perioditsa, la vicepresidenta “de vez en cuando habla de cosas, de todas. Otra cosa es si con criterio o no”. Además, ironizaba con que, “como es súper ecológica, tía”, este finde “habló de fresas”.

La respuesta de Herrero lamentaba que la ministra no tuviese en cuenta que las temporadas estivales cambian en diferentes hemisferios del globo. “Vamos a ver Yoli, así que cuando comemos fresas fuera de temporada estamos explotando la otra parte del mundo. Me tiene la cabeza loca, ahora va a tocar aprenderse las temporadas de la fruta y las verduras. Digo yo que si portas fresas en otoño de una parte del mundo que las tiene porque ahora está en primavera, ¿por qué estás explotando a ese país? Si él puede vender y nosotros podemos comprar. ¿Me lo quieres explicar?”, replicaba el colaborador a Yolanda Díaz.









El dato económico de Herrero



Pero es que, más allá de la respuesta, el colaborador de COPE ha querido dar un dato económico que parece no haber tenido en cuenta la líder del proyecto 'Sumar'. “Es que, hasta para poner ejemplos tienes que saber de lo que hablas”, le recriminaba Herrero a Díaz.

“Si es que España es el primer país exportador de fresas del mundo y el segundo productor después de Estados Unidos”, aclara Julio César Herrero. “Podemos comer fresas cuando nos salga del níspero, todo el año, y no perjudicamos a nadie. Bueno, tú sí, a los productores de fresas como haya algún bobo con balcones en algún sitio que deje de comprarnos fresas después de tu reflexión”.