Darryl rompe a llorar con Ángel Expósito al recordar lo que vio antes de llegar a Colombia: "La realidad"

Según el último dato que maneja Naciones Unidas en el mundo, hay más de 280 millones de personas que viven fuera de su país. Esto es casi el 4% de la población mundial y es una cifra que va en aumento. El Mediterráneo Central, la ruta Atlántica que lleva desde África a Canarias o la frontera de México son algunas de las rutas que usan los inmigrantes para llegar a Europa o a Estados Unidos. Actualmente, el trayecto más peligroso es el Tapón del Darién. Desde este punto de Colombia, Ángel Expósito describe cómo es la ruta migratoria, cuáles son los peligros que los migrantes se encuentran en el camino y por qué lo hacen. En la frontera entre Colombia y Panamá se encuentra la Selva del Darién, también conocido como el Infierno del Darién. Por allí han pasado más de 400 mil migrantes en lo que va de año.

EFE/ Bienvenido Velasco





Allí el equipo de La Linterna conoció historias tremendamente dramáticas. Necoclí es un municipio a orillas del Golfo de Urabá. Los migrantes tienen que cruzarlo para iniciar su travesía en el Darién. Allí en la arena duermen muchos de ellos en una situación realmente complicada. Un hombre venezolano se acercó a Ángel Expósito para contarle su historia.

"Me da temor cruzar el Tapón de Darién, pero lo hago por el sueño americano"

Darryl Álvarez estaba en la playa solo, sin su familia. Después de pasar unos cuantos años en Perú, ha llegado a la Costa de Necoclí para intentar saltar a la región del Darién. Sus razones coinciden con la mayoría de los migrantes: “Por darle un mejor futuro a mis hijos. Tengo hijos pequeños y me siento todavía joven. Quiero que mis hijos tengan un buen futuro”.

Lleva cuatro días viviendo en la playa y le ha dado tiempo a hablar con personas de todo tipo de nacionalidades: “He visto gente de Brasil, gente haitiana, chinos, ecuatorianos... No he conversado todavía con gente peruana, pero me han dicho que ya han llegado algunos”. Ángel Expósito le pregunta dónde se encuentran los asiáticos, ya que no duermen en la playa como los latinos: “Los chinos llegan y los sacan. Ellos tienen más recursos. Pagan de una vez lo que llaman aquí 'el paquete', que es la lancha. Ellos pagan 1.500 dólares y los llevan hasta la frontera. Nosotros, como tenemos menos recursos, nos dejan aquí desde el principio del Tapón de Darién hasta la frontera de Panamá”.

El Tapón de Darién es, probablemente, la ruta migratoria más peligrosa que existe. “Me da miedo cruzar. Me da temor. Lo hago todo por el sueño americano, para darle una buena calidad de vida a mis hijos. Un sueño es lograr entrar”, cuenta con ilusión.

EFE/ Bienvenido Velasco





“Cada lancha lleva 60-70 pasajeros, son casi 10 lanchas al día. En estos momentos no tengo dinero para cruzar. Me gasté los 200 dólares que tenía para llegar desde Lima hasta aquí”, confiesa. La situación de Darryl es la de muchos migrantes. Llegan sin recursos y se ponen a trabajar en la playa tratando de obtener el dinero que les falta.

Las lágrimas de Darryl antes de meterse en la selva

Cuando llegó a este punto, Darryl no se encontraba bien. Ahora ya tiene las fuerzas suficientes para seguir: “Estos días he estado descansando porque estaba mareado. Como vine por tierra, entre las subidas y las bajadas de la diferencia de alturas entre Lima, Ecuador y Medellín, me dio un mal de altura. Ya han pasado unos días, me atendieron en Cruz Roja. Estaba esperando a sentirme bien para meterme en la selva”.

Antes de terminar, Darryl quiso agradecer a Ángel Expósito, haberle dado la oportunidad de expresarse y relatar su situación. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, que no pudo contener, quiso hacer un llamamiento: “Que Maduro se vaya. Este hombre ya tiene tanto dinero... He visto muchos paisanos míos que han muerto, paisanas violadas, maltratadas, abusadas... La prostitución de niñas y mujeres venezolanas. Para los gobiernos es más importante la prensa y decir que los venezolanos robamos y no ven la realidad del venezolano...”. El director de La Linterna le ayudaba a finalizar la frase: “Que solo quiere vivir y trabajar”, mientras Darryl asentía.