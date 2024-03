Cuidado con este gesto con el móvil en los restaurantes durante la Semana Santa: puede acabar en estafa

En plena Semana Santa, con las mejores previsiones para el sector turístico, nos toca descansar, disfrutar y no bajar la guardia, porque los hackers no se van de vacaciones. ¿Por qué este incremento de ciberataques?, ¿Cuáles son las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos?

El propio Mario Yáñez, experto en tecnología y colaborador habitual de La Linterna, reconocía este martes que es uno de los usuarios que ha recibido una carta de la aerolínea Air Europa de una posible filtración de datos personales: Aquí lo cuento en primera persona porque yo recibí un email el 21 de marzo que decía y cito: “podrían haberse filtrado las siguientes categorías de datos personales: nombre y apellidos; DNI o pasaporte; código de viajero frecuente del programa Suma; dirección postal; fecha de nacimiento; teléfono; correo electrónico y nacionalidad”, explica a Rubén Corral.









Para Yáñez lo de air Europa es un ejemplo de la cantidad de filtraciones que se producen todos los días, en parte debido a que cada vez los hackers tienen herramientas más sofisticadas para lanzar estos ataques. Los más habituales son:

Todo tipo de malware: phishing, smishing, virus, troyanos, etc.

Ciberdelicuencia como engaños y estafas en redes sociales, especialmente contra los más vulnerables: menores y personas mayores.

Acoso digital como el ciberbullying, sexting o grooming.

O la viralización de bulos y desinformación





¿Por qué se han incrementado tanto estos ataques en 2024?



Así, las razones del incremento de estos ciberataques, explica el divulgador tecnológico, radica en que casi la mitad de los internautas no saben qué es el phishing, “y cada mes hay 1,5 millones de páginas infectadas y algunas con nuevos tipos de malware”. “Los sistemas de seguridad no pueden bloquear todos los riesgos de la red, pero el usuario puede mitigarlos si los reconoce y sabe cómo actuar. La otra es que los ataques son cada vez más sofisticados y potentes”.

Mario Yañez, divulgdor tecnológico y colaborador de La Linterna





Y es que, de media, en los países occidentales el porcentaje de incremento de intentos de suplantación de identidad, como EEUU ha sido del 3000%, según la consultora SUMSUB. Por su parte, el INCIBE, alertaba que los estafadores, se hacen pasar por compañías aéreas o bancos y es que además el número que te llaman es el de la compañía.

“Llaman alegando que hay que hacer una gestión, un cambio de billete, o una devolución, por ejemplo, o que tienen que verificar nuestros datos del viaje, pero al final intentan apoderarse primero, de los datos bancarios y luego del control de nuestro móvil para recibir las claves de operación y poder operar impunemente con nuestra cuenta. Son situaciones en las que resulta muy difícil discernir la verdad porque el teléfono del que nos llaman y que aparece en pantalla es igual y la persona se comporta con paciencia y parece de verdad un empleado de la compañía”, alerta Yáñez.









Por eso, salvo que estemos esperando esa llamada, el colaborador de La Linterna señala que lo mejor es “desconfiar siempre”. “Colgar, llamar nosotros a la compañía y comprobar si de verdad nos están intentando contactar para esa gestión. Es un poco triste tener que desconfiar de esta manera, pero en estos casos es la cautela es la mejor defensa”.





Semana Santa y los ataques en vacaciones



Lo primero en lo que insiste Yáñez es que, durante las vacaciones de esta Semana Santa, no dejemos solo el móvil y “mucho menos bloqueado”. “Si nuestro móvil tiene algún sistema de poder ser rastreado en caso de pérdida o robo, activémoslo”, avisa. Lo mismo aplica a tablets o portátiles.

Otro caso: no dejarlos en el coche. “Si están encendidos, aunque estén bloqueados o en suspensión, pueden ser detectados desde fuera (por la emisión WiFi o Bluetooth) y estaremos dando pistas al ladrón para que nos abran el coche y nos roben los dispositivos: doble faena”.









Eso con los dispositivos, y con los mensajes, correos, etc que recibimos, ¿qué hacemos? Así el experto advierte de un detalle peligroso para los que vayan a comer fuera de casa: “Ojo con los QR de bares y restaurantes, nunca descargar nada que no sea visitar la carta o el menú y ver que el código es original y no una pegatina pegada a la mesa o servilletero”.