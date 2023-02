Cuca Gamarra aclara que el PP no votará en contra de una moción de censura de Tamames

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pasado este miércoles por La Linterna, donde ha asegurado que su partido no votará en contra de una supuesta moción de censura liderara por el candidato de Vox Ramón Tamames. Refiriéndose a la posible moción, Gamarra considera que "no nos pone en una situación difícil pero, analizando el contexto, esto va a reforzar a Sánchez y creemos que es mejor no seguir en esa línea y trabajar de cara a las elecciones". La secretaria de los populares ha admitido que las mociones se han convertido en algo que Sánchez está encantado de que se celebre. "Habrá que ver si se llega, pero lo que no haremos será votar en contra", ha afirmado.

En cuanto a la reforma de la ley de 'solo sí es sí', para los populares el quid de la cuestión está en volver a las penas anteriores. "Que sea ese texto y no otro, porque ya estamos acostumbrados de que las leyes vayan cambiando a lo largo de la tramitación y, como están en esa bronca constante, habrá que ver el texto que se plantea", comenta Cuca Gamarra. Si finalmente se puede tramitar una reforma para las penas previas, "la realidad es que vamos a seguir viviendo las revisiones de condenas porque hasta que no entren en vigor", según la secretaria popular.

"Es uno de los asuntos que más rechazo ha provocado a la sociedad española desde hace mucho tiempo, y no hay izquierda o derecha, y si no se llega a poner el foco sobre este asunto el Gobierno ni siquiera se plantea rectificar", apunta Gamarra.

Preguntada por la posibilidad de gobernar junto a Vox en las próximas elecciones autonómicas y generales, la secretaria general del PP ha comentado que no es el objetivo que se plantean en la formación. "La gobernabilidad viene de la moderación, que también es convivir con personas con planteamientos dispares pero con puntos de encuentro".