Cuba vive un Viernes Santo marcado por la represión: "Las personas se quedan recogidas en sus casas"

Rosa Rodríguez es miembro del Movimientos Cristiano de Liberación, y cuenta este Viernes Santo en La Linterna cómo se vive una Semana Santa desde un lugar tan peculiar como La Habana, la capital de Cuba, una zona y un país marcado fuertemente desde años por la represión política. “Las personas están recogidas en sus casas porque ya no pueden ir a la iglesia, no hay transporte (que si ya no lo hay en día normal, imagínate feriado), además de que hay quienes ya le han cogido miedo después de tanta represión”, explica Rosa a Rubén Corral desde la capital cubana.

Y es que, subraya, “el régimen no tienen ningún tipo de consideración con la Semana Santa, ellos ponen las normas y la gente tiene que obedecer lo que ellos digan, porque sino hay represión”. Reconoce que ella misma lleva tiempo pidiéndole a Dios y a la Virgen de la Caridad por que haya más hay cubanos “con ansia y valor para salir en masa” porque, mantiene, “cuando salimos en masa no tienen cárceles para encerrarnos a todos”.

¿Cuál es la situación actual de las protestas en Cuba?



Explica en COPE Rosa, miembro del Movimientos Cristiano de Liberación, que en los últimos meses y ahora mismo la situación de agitación y protesta social en Cuba existe “porque todavía sigue haciendo falta hacer cola para coger algo de comida”. No obstante, lamenta que la situación no es de una salida en grupo a las calles: “no hay una queja masiva porque, cuando empezó, en La Habana se tiraron a la calle las brigadas especiales, Boinas Rojas, Boinas Negras...”

Estos grupos, asegura, controlaban a todas las personas “que ellos sabían que eran contrarios al régimen, vigilancia constante, porque temes que la gente salga a la calle, más en La Habana, que sí que hay embajadas”.

La situación social en La Habana



Denuncia la mujer en La Linterna que la situación social en La Habana es “horrible”: “o tienes un coche o no te puedes mover, porque no hay autobuses pero, como subió la gasolina, ahora son 200 pesos por 5 paradas”. Otro problema que critica es que un paquete de pollo son 3.000 pesos, y los cubanos, apunta, ganan 2.100 pesos y tienen que pagar la luz, el agua y el teléfono fijo de la vivienda. “Y encima te dan un pan por persona, los niños se desmayan en las escuelas porque se desmayan, una bolsa de leche de 1 kilo son 2.500 pesos”.

“¿Qué madre o qué cubana de a pie puede permitírselo? Enfermarse es un lujo, porque los medicamentos son un lujo, cualquier paquete de pastilla cuesta 800 pesos”, lamenta Rosa que, sentencia, “mientras no caiga el régimen no hay ninguna esperanza, la gente no sabe qué hacer porque tienen miedo pero a la vez están desesperadas”.