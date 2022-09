Cuándo es el mejor momento para decirle a un niño que es adoptado y el error que "muchos padres cometen"

Cuando Gloria y Paco decidieron adoptar sabían que no iba a ser fácil. Acogieron a dos niñas indias, la pequeña se llama Samy, nació en Calcuta y llegó a España con dos años y medio, ahora tiene 21 años y está estudiando para ser ingeniera informática. “Yo no me acuerdo cuando vine y mi madre me pregunta si me gustaría ir a la India, pero lo que me viene a la cabeza es que no, la India me recuerda al sentimiento de estar sola”, relataba la joven a La Linterna de COPE.

Y es que, como explica Ángel Expósito, hay muchas trabas en la administración y todo depende del país de destino. “Cuando empezamos no había agencias de adopción y en España se pasó las competencias a las CCAA. Para estos países de orígenes era complicado pensar que dentro de España cada persona que quería adoptar tenía papeles diferentes”, se sincera la madre adoptiva de Samy.

Gloria explica que, con aquellos niños que han sido adoptados, “tienes que entenderlos y aceptarlos como son para poder ayudarlos. Ellos tienen su propia historia y tú, simplemente, eres parte de ella. Estarán con nosotros tanto tiempo como ellas quieran, y si quieren volver a sus orígenes tendremos que ayudarlas”, relata.









Cuándo decirle a un niño que es adoptado



Como cada martes, la psicóloga Aurora García Moreno ha pasado por los micrófonos de La Linterna para hablar, en este caso, de los miles de casos que hay en nuestro país como el de Gloria, Paco y Samy. Por eso, ¿con qué edad es mejor decirle a estos niños que en realidad son adoptados? “El mejor momento es alrededor de los 5 años porque sobre esta edad empiezan a sentir curiosidad sobre temas como de dónde vienen los bebés”, explica.

Además, la experta señala un error habitual de los padres adoptivos a la hora de sacar este tema a los niños: “Hay que trabajar las emociones para aplacar las consecuencias de su vida anterior, pero sin maquillarlas, que es lo que hacen muchos padres, y cometen un error porque lo que consiguen es dañar a sus hijos y correr el riesgo de que ya no les crean”, apunta.









Los principales problemas con un niño adoptado



Como explica la psicóloga y colaboradora de La Linterna, los principales problemas a los que se encuentran los padres adoptivos son los “niños con conductas o actitudes desadaptadas, consecuencia algunas del miedo a ser abandonados”. Por ello, explica, “es importante que los niños expresen sus emociones y sus sentimientos y que los adultos a su cargo les crean, les tengan en cuenta y empaticen con ellos”.

Y si hay un momento muy complicado, explica, es en la adolescencia: “¿en cuántas ocasiones me encontrado con padres que no pueden más con la rabia, la agresividad y el descontrol verbal? Muchos dicen que no pueden tener al niño en casa y se ponen en contacto con la persona que va a mediar”, concluye.