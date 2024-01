Cruz Morcillo señala qué dijo la mujer secuestrada en Jaén para que la Policía acabase deteniéndola

“Llamad a mis padres, no a la Policía”. Ese era el mensaje escrito en una nota a mano junto a un teléfono que le cayó desde una ventana a un cartero que estaba trabajando en un barrio de Jaén. Una mujer decía que la habían secuestrado junto a su hija de siete años. El cartero rápidamente entregó la nota a otra persona y esta, sin dudarlo, llamó a la Policía Nacional. Ocurrió el pasado día 3 y la mujer, la que parecía la víctima de una detención ilegal, acabó detenida por los agentes y el hombre al que ella señalaba huyendo por los tejados.

Una historia donde nada es lo que parece

La Policía Nacional de Jaén recibió la llamada y se dirigió a la casa de inmediato una patrulla. “Es una casa okupada por la mujer que había lanzado la nota. No quiso abrir a los agentes ni atenderlos”, desvela la periodista Cruz Morcillo en La Linterna. “Les dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien, pero accedieron a la vivienda a la vez que el supuesto autor huía por los tejados de las casas adyacentes”. Una vez en el interior encontraron a la mujer, a su hija de siete años y una sorpresa: una plantación de marihuana.





¿Qué explicación les da la mujer?

“Lo primero que hicieron fue llamar a sus compañeros de Estupefacientes y estos a su vez pedir una solicitud de entrada y registro al juez”. Había 183 plantas de marihuana, por lo que la supuesta víctima fue detenida y trasladada a comisaría, donde “dio explicaciones confusas”. Cruz Morcillo explica que la mujer se encontraba en su casa ese día cuando, sobre las tres de la tarde, recibió la visita de un conocido con el que mantiene encuentros sexuales esporádicos: “Durante la tarde empezaron a discutir, forcejearon y ella se subió con su hija a la planta de arriba. Él se quedó abajo. Al cabo de un rato, decidió salir de la casa y vio que la llave no estaba puesta en la cerradura ni encontraba su móvil, por lo que optó por escribir la nota, lanzarla por la ventana hasta que vio cómo la recogía el cartero”.

“Es un tema extraño, con poca credibilidad”, describe la experta en sucesos. “Ella pide expresamente en la nota que no llamen a la Policía. Cuando le dan la posibilidad de explicarse y aclarar si la marihuana es suya o no, no lo hace. También se niega a contarles a los agentes quién es el hombre. Solo da un nombre de pila. La mujer ha quedado en libertad, pero se escuda en que está muy mal y no puede aclarar más".





El hombre continúa en paradero desconocido

La Policía mantiene abierta la investigación. Buscan al hombre, pero no se descartan más detenciones en relación con la plantación de droga en la casa okupada, en una zona conflictiva de la ciudad. Todo ha tenido lugar en una casa de la calle Alegría, en la carretera de circunvalación del castillo de Jaén. Los investigadores del grupo de estupefacientes, tras la solicitud de un mandamiento de entrada y registro que le fue concedido por la autoridad judicial, incautaron 183 plantas de marihuana en el interior y detuvieron a la mujer.