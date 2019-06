Conocemos la historia de Demetrio Sánchez, un caminante que está haciendo la ruta Roma-Santiago

Nuestro protagonista se llama Demetrio. Es un jubilado que está a punto de cumplir 70 años, pero no lleva la típica vida de jubilado. Nació en un pueblo de Salamanca y con 15 años dejó su tierra para vivir en Madrid. Desde los 18, se dedicó a conducir camiones por España. Pocos conocen mejor que él, las carreteras y caminos de la Península. Al fin y al cabo, es a lo que se ha dedicado durante toda su vida. Quizás de ahí le venga su afán por recorrer distancias largas. Hace nueve años, Demetrio hizo su primer Camino a Santiago, pero no sería el último.

Este madrileño de adopción lleva más de 30 caminos a sus espaldas. El Camino del Norte, el Catalán, el Portugués que comienza en la Catedral de Lisboa, el Camino del Cid. Pero había uno que no había hecho. Roma – Santiago, 2.250 kilómetros a pie. Una aventura tremenda para la que Demetrio no sabía si estaba preparado. De hecho, no encontraba a nadie que quisiese acompañarle. Pero hubo una persona que le dio el impulso que necesitaba. Su nombre era Elidio y estaba enfermo de cáncer. Él se había ofrecido a acompañarle.

Así que, con el propósito de rendirle homenaje, Demetrio comenzó a caminar. Lo más duro de este Camino, que empezó en el mes de marzo ha sido atravesar Francia. Al no conocer el idioma, no sabía muy bien cómo comunicarse. Por suerte, al cruzar la frontera y llegar a España, la cosa cambió. Desde que entró en territorio español no ha caminado solo ni un día. Siempre se le han ido sumando peregrinos y ahora, después de 92 días caminando, a Demetrio le queda ya muy poco para llegar a Santiago.

En 2 semanas, verá de cerca la Catedral de esta ciudad y podrá abrazar al Apóstol, aunque el tiene claro que no será la última vez. Demetrio seguirá con su pasión hasta que el cuerpo lo permita. Con más de 30 caminos a sus espaldas, Demetrio volverá a la ciudad del apóstol con la misma ilusión que el primer día, pero rindiéndole un homenaje a Elidio. A esa persona que se ofreció a acompañarle en uno de los caminos que ha marcado su vida.