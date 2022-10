La confesión de Bud Spencer a Buenafuente sobre sus verdaderos orígenes que ha recordado Ángel Expósito

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido recordar este miércoles de la mano de Jon Uriarte un momento especial de la televisión de los últimos años: la confesión del actor de cine Bud Spencer sobre sus verdaderos orígenes. Unas palabras que el intérprete italiano lanzó en una entrevista con Andreu Buenafuente en el programa que el catalán presentaba en Antena 3 hace más de 15 años.

Y es que ambos comunicadores han dedicado la sección 'He visto luz' en la que los dos han rendido un cariñoso homenaje a Hulk en sus 70 años. Pero lo han hecho recordando a los más musculosos de la historia del cine, como Rocky, el persona interpretado por Sylvester Stallone, o Conan, el protagonistas de la bilogía de películas a la que daba vida el ex culturista austríaco Arnold Schwarzenegger.

Sylvester Stallone punches Dolph Lundgren in a scene from the film 'Rocky IV', 1985. (Photo by United Artists/Getty Images)









La confesión de Bud Spencer a Buenafuente



“Hablemos ahora de Carlo Pedersoli, que dirás: ¿quién es? Bud Spencer que, como Lou Ferrigno, no necesitaba nada para mostrar un cuerpo que daba mucho miedito”, comentaba Jon Uriarte este miércoles en los micrófonos de COPE. Eso sí, Expósito señalaba la imagen más icónica del actor: las 'tortas' a mano abierta que daba con su compañero habitual de reparto, Terence Hill: “Aparte que este las daba con la mano abierta, ojo a lo que le respondía en su día a Buenafuente”. Escucha la confesión del actor en el siguiente audio.

Audio









“Nunca pegaron de verdad, ¿no?”, le preguntaba el por entonces presentador de Antena 3. Bud Spences confesaba en ese momento que sí que pegó en el deporte de verdad. “¿Eras deportista? ¿Es verdad lo de las olimpiadas?”, insistía Buenafuente, antes de la confesión de Spencer: “Dos olimpiadas hice, diez años campeón de Italia, cuatro de Europa y cuatro Juego del Mediterráneo”. No obstante, y para sorpresa del catalán, no era de boxeo: “No, de natación”. Un momento que desataba las risas de Uriarte y Expósito: “Le vacila siempre. Ves las tortas que daba de todas formas y piensas que lo suyo era lo del boxeo”, apuntan.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El recuerdo de Expósito sobre Mike Tyson



Pero, ya que los dos comunicadores de COPE hablaban sobre hombres musculosos, no sólo se han quedado en Bud Spencer, Rocky o Conan, sino que han tenido palabras para alguien para el que la fama fue mucho más efímera: “Ya que hablamos de boxeo, no podía faltar el Hulk que no es verde. Mide 1,78, pesa 100 kilos y un sopapo suyo es la mejor anestesia”. Y es que los dos se referían, como no puede ser de otra manera, a Mike Tyson, ex campeón de los pesos pesados de boxeo y famoso por arrancar la oreja de un bocado a un adversario.









“Yo me acuerdo de ver algún combate de este tío y decir “madre mía de mi vida”, es como si te diese un camión”, recordaba Expósito de cuando veía los combates de Tyson, hace más de 20 años. “Como dice nuestro amigo Jaime Ugarte, que de boxeo sabe un montón, te da una y te manda a la habitación del sueño”, añadía Uriarte

Pero también tenían palabras para otros luchadores como Hulk Hogan aunque, eso sí, Expósito no es tan fan del wrestling o lucha libre: “Es la cosa más vergonzosa el rollo este. Pero se dan leña eh, se dan de mentira pero se dan leña”.