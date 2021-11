Conectar a los desconectados a Internet supondría sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas

Piensa cuantas veces has utilizado hoy internet. Haz memoria.. Habrás usado el whastApp muchísimas veces, puede que hayas leído la prensa, incluso habrás hecho alguna operación con tu banco.. Escucha seguro que este dato te sorprende: la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a internet.. Estamos hablando de 3.400 millones de personas.. ¿Te has planteado lo que supondría que todas esas personas que no tienen acceso a la red lo lograran? Pues según algunas estimaciones conectar a los desconectados supondría sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas y para la economía global sería una inyección de más de 6 billones de dólares.

La brecha digital es más que evidente.. te voy a dar algunos datos que te pueden ayudar a hacerte una idea de lo que hablamos:

El 94% de la población vive en zonas con cobertura.. Sólo hay un 6% en zonas remotas.

El 93% de la población que no tiene acceso a internet vive en países con ingresos bajos y medios.

En esos países casi la mitad de la población con cobertura no accede a internet por falta de información.

En América Latina las diferencias son mucho mayores que en Europa. Verás.. El 93% de los latinoamericanos tiene cobertura de red de internet móvil pero el 38% no la utiliza todavía. Estamos hablando que hay 240 millones de personas que no usan internet. En este contexto la labor de entidades como la Fundación Microfinanzas BBVA tiene especial importancia. Su objetivo es el desarrollo sostenible de personas en situación de vulnerabilidad que tienen pequeños negocios. En los últimos 15 años la Fundación se ha implantado en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá ofreciendo préstamos productivos a emprendedores con poco recursos. Yo he visto el fruto de su trabajo y es increíble ver como con 150 euros se cambia la vida de una familia y de su comunidad.

Hoy la Reina ha presidido el acto Conectados por la oportunidad digital donde se ha abordado la necesidad de llevar la conectividad a las personas más vulnerables. Hablamos con Javier Florés, Director General Fundación BBVA Microfinanzas.

En primer lugar, ¿Qué supondría que todos aquellos millones de personas que no tienen acceso a la red lo lograran? ¿Cómo se traduciría eso económicamente?

Has dado una cifra en tu introducción. El ultimo dato que tenemos es de Cisco, de marzo de 2021. Habla de que todas las personas que no tienen acceso a Internet. Si lo tuvieran supondría un incremento de 6,7 billones de dolares del PIB mundial. Este dato del que podemos discutir el número, mas allá de lo que representa desde el punto económico, hay que pensar lo que representa como derecho básico de las personas a información, a comunicarse y a poder incorporar lo bueno que tiene la digitalización a sus vidas. La educación digital, tele medicina y otros servicios que a día de hoy tenemos en los países desarrollados. Hoy comentaba en el acto el caso de una señora colombiana que se gana el sustento siendo proveedora de Internet móvil. Se apoya en una conexión satelital y provee de Internet en una región como Antioquia. Unas zona en mitad de la selva. Provee de Internet a una escuela con niños que tienen por dos horas abierta la ventana al mundo. Tienen la posibilidad de poder ver lo que en su lugar es impensable ver. No hay trasporte publico y la siguiente ciudad está a cincuenta kilómetros y a hay cuatro horas de tránsito. La mitad de las personas vulnerables en Perú no tienen un baño en su casa. Nosotros venimos trabajando desde hace tres años con “water.org” que fundó Matt Damon. Financiamos la construcción de baños en los hogares. Es un tema de la dignidad de las personas.

¿Cómo se puede conseguir universalizar ese acceso a la red?

El esfuerzo es tan ingente que requiere la colaboración de todos. Colaboración publica y privada. Hablamos de gobiernos, de las empresas de telecomunicaciones, de los operadores. He leído informes del banco mundial en el que habla de que se trata de una inversión grande pero que es pequeña para lo que puede representar para el progreso de la humanidad. Todos estamos convencidos en que es algo que hay que hacer. La discusión es en el cómo y en el cuánto desde el punto de vista del tiempo. Cuánto hacemos las inversiones en las infraestructuras básicas para dar cobertura y banda ancha para dar Internet de calidad.

¿Cómo encajamos la digitalización en un contexto como el de América Latina?

Es una obligación moral que tenemos por nuestros lazos históricos. Es muy necesaria la labor que hacemos instituciones españolas como la fundación micro finanzas. No es justo que casi la mitad de la población no use Internet en América Latina. América Latina tiene mucho recorrido económico, de progreso, de bienestar social, si somos capaces de incorporar a estas personas.

¿Cómo contribuyen las micro finanzas a algo tan impresionante como la revolución económica?

Al final lo que hacen las microfinanzas es volver visibles a personas que son invisibles. A emprendedores a los que los bancos tradicionales por tema de rentabilidad o de aversión al riesgo no están dispuestos a prestar. Lo hacemos con la garantía única y exclusiva de la palabra y de la capacidad empresarial que puedan tener. Este es el rol por el que se creo la fundación microfinanzas de BBVA. Apoyamos a personas, creemos en personas y les damos la confianza y ellos nos la devuelven generando progreso para su familia y para su comunidad.

Hace unas semanas estuvimos viendo sobre el terreno algunos de los proyecyos de la fundación.. Te dejo una reflexión. En la gran mayoría de los casos son las mujeres las que emprenden. ¿Ayudar a una mujer a emprender es ayudar a una comunidad entera?

Las mujeres son el motor socio económico en América Latina, son las que llevan los pantalones en casa. Las mujeres muchas veces abandonadas y al frente de los hijos son las que se responsabilizan. Normalmente tienen menos activos pero vemos que responden mojar. La tasa de morosidad es ridícula. Cualquier banco en España tiene una tasa de morosidad más alta que nuestras instituciones en Latino América. Y fíjate, nuestros emprendedores no tienen garantía, nosotros prestamos sin garantía, en base a realizar un emprendimiento, un pequeño negocio de alguien que en su día decidió tirarse para adelante por necesidad.