¿Cómo se han adaptado enfermeros y pacientes en los centros de salud?

Rosa es la responsable de enfermería de este centro de Salud de Rejas. Para ellas el trabajo también ha cambiado; han tenido que establecer nuevos protocolos de seguridad y han convivido con el miedo. Imagínate a esos médicos y enfermeras acudiendo a un domicilio. Imagínatelos poniéndose los monos de protección en un pasillo. Y como dice Rosa durante este tiempo nunca han dejado de acudir a una sola urgencia ni han dejado de atender a los pacientes con o tras dolencias. Todo el mundo ha tenido que arrimar el hombro durante estos casi tres meses de crisis sanitarias. Verás, te voy a presentar a Sofía. Ella es Técnico en Cuidados de Enfermería.. Un trabajo logístico fundamental en un centro de Salud. Se encarga de registrar las muestras de los pacientes en el laboratorio, estar pendiente de la reposición de material y apoya a las enfermeras en lo que necesiten. A ella a comienzos de marzo le dijeron que si quería ayudar la necesitaban en el Hospital de IFEMA. Algo que no olvidará en la vida. Una de las cosas que más llama la atención de este centro de Salud de Rejas es la ausencia de pacientes. Como te digo durante la mañana me cruzo sólo con un par de ellos. Van cubiertos con mascarilla y cuando se encuentran con el triaje de la entra se quedan muy sorprendidos. Lucía ha acudido ya varias veces, va a recoger el parte de baja. El procedimiento ahora ha cambiado,el teléfono está más presente que nunca. Aún así, Lucía reconoce que llegar al centro de salud y atender a los nuevos protocolos de toma de temperatura y triaje es sorprendente. Si para los adultos estos nuevos protocolos son difíciles imagínate cómo deben ser para un niño. La doctora Carmen – así la llaman sus pequeños pacientes – ha tenido que lidiar con los más pequeños durante estos meses y no ha sido fácil. Dice que ha leído mucho sobre el coronavirus y cuanto más lee asegura que está más despistada porque aún hay muchas incógnitas. Los peques también han padecido la enfermedad y desde el punto de vista médico ha sido complejo porque al principio no conocían los síntomas. Nos atiende en la que estos días está siendo su consulta, porque la suya, la de siempre, donde tiene colgados los dibujos de los niños se emplea ahora para tratar a los pacientes de COVID. Precisamente ella también pasó por la enfermedad.

Hoy en nuestro tema del día hemos querido contarte cómo va ser a partir de ahora algo tan habitual como es ir al médico. Como tantas otras cosas va a ser distinto. Ya ves que todo ha cambiado mucho, que hay nuevos protocolos pero lo que sigue ahí es la profesionalidad de los sanitarios.