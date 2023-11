Cómo detectar que un hombre ha perdido Testosterona y las tres formas de recuperarlas

Mucho se ha debatido en los últimos años sobre la Terapia de Reemplazo con Testosterona, se nos ha hablado de los efectos perjudiciales que podía tener para la salud cardiovascular, lo que generaban un gran desconcierto. Esto ha sido así hasta que hace unas semanas ha visto la luz una investigación de gran interés científico. Se ha publicado en elNew England of Mediciney ha venido a poner orden en la materia.

El director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, aclaraba sobre este estudio que ha despertado tanto interés que "la Testosterona es la Hormona de la masculinidady esta hormona de forma fisiológica va disminuyendo a partir de los 35 años en torno a un 1-3% cada año. Esta disminución es fisiológica, pero claro está, sería fisiológica hace 100 años, en donde la esperanza de vida del varón en España era de 40 años, ahora bien, esta misma esperanza de vida al nacer del varón se ha duplicado en un siglo pasando ya a ser de 80 años y uno se pregunta, la Testosterona ha respetado esa diferencia fisiológica con la perspectiva de los 80 años, pues no, entre otras cosas porque la regulación interna del organismo no necesita cien años, sino siglos para ajustar e a los tiempos".

Además, añadía que "la Testosterona ha estado muy estigmatizada debido a los excesos que con ella se han cometido en el deporte profesional, uso este, que está totalmente alejado de la indicación terapéutica en los casos de hipogonadismo, déficit de testosterona, asociado a la edad hasta ahora se venía hablando de que el uso de la testosterona, como terapia hormona de reemplazo, podía conllevar un aumento en el riesgo cardiovascular y en la patología prostática, con el consiguiente recelo en el entorno médico".

Sin embargo, esto tiene un problema por la antigüedad de "muchos de esos estudios y eso ha sido así hasta hace unas semanas en donde nos sorprendió el trabajo de New England of Medicine y en donde se estudiaron a 5204 pacientes tratados con la terapia de testosterona a los que se siguieron durante 32,9 meses y en los que se pudo constatar como el tratamiento no había aumentado el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares con lo que podemos tratar a los pacientes que lo necesitan con más tranquilidad".

Así es consciente el médico cuando un paciente tiene déficit de Testosterona



Las vías que tiene un médico en la consulta para intuir que un paciente está falto de testosterona, Almeida, como geriatra que es explicaba que "vienen muchos pacientes varones intentando buscar el equilibrio en su salud que se pierde con el paso de los años. El profesor Marañón ya nos enseñaba como la mejor herramienta de un médico debía de ser una silla para escuchar al enfermo y saber escuchar es una pieza clave de la historia Clínica en donde puedes apreciar como determinados varones vienen aquejando síntomas de falta de vitalidad, pérdida de capacidad física, de deseo y potencia sexual y un bajo estado de ánimo. Aquí es cuando hueles un déficit de testosterona y ya pides una analítica en donde confirmas el déficit de Testosterona".

La solución para estos casos

El médico decía que cuando un paciente presente déficit de testosterona, "hay una máxima Terapéutica; “quitar lo que sobra y dar lo que falta” y en este claro como falta, pues la solución la tenemos en reponer los niveles de testosterona, lo que podemos hacer por vía dérmica con parches o geles o vía intramuscular con una inyección cada 2 ó 3 meses y es fundamental que el médico te vaya controlando esos niveles, porque cambia muchísimo la vida del varón".