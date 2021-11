Carmen López, directora de vigilancia volcánica, en COPE: "La calidad del aire es extremadamente mala"

Ahora mismo el volcán sigue rugiendo y cuando está cayendo la noche en este mirador se pueden ver perfectamente las lenguas de lava que siguen bajando ladera abajo. Es una mezcla entre maravilla, majestuosidad y desastre.

Hablamos con Carmen López, directora de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional, recuerda como vivió los días de la erupción: “En cuanto las coladas echaron abajo la primera vivienda, esto empezó a ser un desastre. Es un fenómeno natural contra el que no podemos hacer nada. Nuestra labor fue alertar, el primer día ya estaba avisada protección civil de una actividad anómala. Esta actividad anómala empieza en 2017 con pequeños enjambres. El once de septiembre de este año, se produce un enjambre superficial, el numero de terremotos empieza a ser muy grande, empieza a haber deformaciones, señales de gases en cantidades que no eran normal. Y así, hasta la erupción el día diecinueve. Supimos analizar las señales para poder pronosticar y establecer los escenarios de los principales peligros”.

Carmen asegura que ver como lentamente avanza la destrucción es tremendo: “Hay gente que llega un momento que quiere que su casa se pierda para quitarse la angustia. Al mismo tiempo indica que no es capaz de pronunciarse sobre el fin de la actividad volcánica: “La previsión que hay que hacer en realidad, es seguir manteniendo al cien por cien la atención y ser capaces de diferenciar cuando van a ser persistentes estas tendencias y esto puede pasar en cualquier momento pero todavía no ha pasado”.

La directora de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional avanza que su principal herramienta de trabajo es la estadística: “La única información científica con la que contamos es la estadística. Aquí en La Palma hay seis erupciones anteriores. La mas corta son veinticuatro días y la mas larga ochenta y cuatro. Tampoco estamos más que en el rango”.

Así analiza Carmen López la evolución de la lava en la tarde de hoy: “Lo que ves es que no hay una parte incandescente. Ahora lo que hay es una explosividad en la parte inferior del tubo volcánico. La parte incandescente no llega a salir y esa energía lo que hace es fracturar el conducto y destrozarlo”. La directora ha explicado que la lava es persistente y sigue fluyendo aunque no se vea a simple vista: “Toda la lava que vemos es persistente. Lo que está incandescente es la parte más nueva. Pero hay partes que aunque veas que no hay nada, por debajo sigue fluyendo la lava como si fuera una corteza de pan”.

Carmen es vulcanóloga de profesión pero recuerda que la ciencia siempre está al servicio de las personas: “Nosotros trabajamos y hacemos ciencia para hacer mejor a la gente. No estamos para la mejora de la ciencia si no para el mejor entendimiento del fenómeno volcánico”.“Nosotros trabajamos en un comité científico y todos los días vemos los datos de valoración y se hace un consenso que es el que damos”. “Seguimos gestionando los peligros. La calidad del aire es extremadamente mala por que se unen las calimas, la inversión térmica y los vientos dominantes. Hasta que no vengan vientos que limpien y provoquen dispersión en altura tenemos que estar atentos”.