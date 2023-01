Carlos Mazón: "Las supuestas mordidas del PSOE valenciano dejarían el 'Caso 3%' en un juego de niños"

El juez que investiga el caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del Código Penal que rebaja algunas penas del delito de malversación y que entrará en vigor este jueves.

Se trataría de la primera rebaja de un caso de corrupción tras la modificación del delito de malversación. “Cuando se derogó el Plan Hidrológico Nacional se nos dijo que lo más medioambiental era la desalación masiva y que había que hacer licitaciones masivas siendo ministra Cristina Narbona”, apunta el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, en La Linterna.

“Muchas de esas licitaciones están en el caso Acuamed. Decir que la desalación es medioambiental cuando tenemos manifestaciones contra eso y los recortes del trasvase Tajo-Segura, pero es que aquí y en el caso Azud estamos hablando de mordidas que incluso llegan al 6%, que dejarían el famoso 3 per cent en un juego de niños”, añade.









¿Salpica también al PP el caso Acuamed?



Preguntado por el argumento de los socialistas valencianos de que estos dos casos de corrupción también salpican al PP, Mazón responde: “¿Qué imputado hay del PP? ¿Hay algún gerente del PP que haya confesado?” Critica así el presidente de los populares de Valencia que “nadie ha salido a desmentirlo”.

“A mí me dicen que una empresa a través de una mordida ha pagado mi campaña, tengo dos opciones: o desmentirlo o no desmentirlo”, subraya. Concluye Mazón que lo que no puede ser que se haya hablado de Rita Barberá, Paco Camps o tantas cosas que resultan inocentes, con mordidas directamente hacia el PSOE o el propio Ximo Puig y, si no se nos desmiente ni se quiere aprobar una Comisión de Investigación...”