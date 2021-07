Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba, en 'La Linterna': "No me he dejado intimidar en ningún momento"

La periodista Camila Acosta ha sido excarcelada este viernes, según ha confirmado ella al medio para el que trabaja, el diario ABC. La corresponsal del diario en Cuba pasa ahora a la situación de arresto domiciliario.

El pasado domingo, Acosta había cubierto para el periódico las protestas que estaban produciéndose en La Habana y sufrió, además, el bloqueo de whatsapp y de internet. La periodista habría sido detenida por "delitos contra la seguridad del Estado".

La periodista tenía bloqueado el acceso a Internet y a la aplicación de mensajería instantánea 'WhatsApp' desde la última hora del domingo motivo que "justificaba", según ABC, que no respondiera a los mensajes y llamadas.

Según confirmó su padre días después, el régimen cubano iba a procesarla por 'desacato' y 'desorden público', mientras que la propia Camila explicaba al diario anteriormente citado que antes de excarcelarla querían que firmara un documento aceptando el cargo de 'desorden público', que conlleva la sanción de una multa. Extremo al que se negó.



Por los micrófonos de 'La Linterna' ha pasado Camila Acosta para adelantar en qué situación se encuentra con todo lo que ha vivido en los últimos días. "Estoy bien, aunque no estoy libre todavía". Físicamente, de fuerza y de salud indicaba que está más fuerte todavía porque "ellos hacen todas estas cosas para que nos acobardemos pero en mi caso logran el efecto contrario".

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, le ha preguntado a Camila de dónde saca toda esa fortaleza ante lo que ha vivido en Cuba, en plena oleada de protestas y en unas circunstancias tan complicadas. "Yo me he sorprendido de mí misma, de la seguridad y de la convicción. No me he dejado intimidar en ningún momento y ellos sabían que yo no estaba sola y que había mucha gente preocupada. Sabía que con ellos no podía ceder. Me mantuve firme, respondiendo a las preguntas", ha indicado.

Además, la corresponsal de ABC en Cuba ha asegurado que físicamente no la han maltratado aunque ha vivido situaciones extremas. "Me metieron en una celda con un calor tremendo durante todo el día, las condiciones higiénicas eran pésimas, tenía alrededor de uno/dos interrogatorios posibles y me amenazaron pero nunca me eché para atrás. Yo afronté toda la situación".

"Me dijeron que esto podía durar más día detenida y les dije que yo estaba dispuesta a asumir las consecuencias". Respecto a la situación que atraviesa actualmente, que se encuentra en arresto domiciliario ha indicado que "va a volver a salir porque yo soy periodista y si ustedes no quieren que haga esto pedí que me devolvieran a la celda".

Una gran fortaleza que ha quedado plasmada en los minutos que ha intervenido en 'La Linterna', con Ángel Expósito.