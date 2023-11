Black Friday: el detalle en la pantalla al pagar online que demuestra si es seguro o no hacer la compra

Es época de compras navideñas, Black Friday, Cybermonday...Y, según un estudio realizado por la empresa IPSOS, un 98% de los españoles realizará alguna compra “online” durante este Black Friday. ¿Compensa realmente adelantar el gasto? ¿Con qué debemos ser cuidadosos en nuestras compras online? Son algunas de las preguntas que resolvía este martes en La Linterna el divulgador tecnológico, Mario Yáñez, que avisa del detalle en la pantalla al pagar que muestra si es segura la compra.

Para empezar, un estudio realizado por IPSOS, basado en encuestas realizadas a la población que suele comprar por internet, es decir, a personas entre 18 y 45 años, marca una tendencia de compras que va en aumento año a año. Además, se ve también que cada vez hay más compra online y menos en tienda física en estas campañas.

Cartel informativo de una tienda donde se muestra el descuento de algunos artículos con motivo del "viernes negro" (black friday) que se celebra el 24 de noviembre / EFE









Y es que cada vez se alargan más este tipo de campañas especiales. La semana fantástica o los 8 días de oro duran 3 semanas, mientras que el Black Friday dura una semana, pero las ofertas se mantienen y “parece que las cifras de ventas acompañan”, comenta Yáñez. “Si consideramos esta temporada de noviembre a enero como un todo, se observa que las ventas se concentran en esta semana de Black Friday/Cibermonday y en la semana de reyes. Ahora la gente gasta casi un 70% más del presupuesto mensual habitual”.





¿Cuál es el perfil del consumidor habitual del Black Friday?



Yáñez explica que hay dos factores que mueven las compras en estas fechas: por un lado, el tipo de producto, muy orientado a la tecnología, que suele tener más público joven; y, por otro lado, a las personas con menos renta disponible que aprovechan estas ofertas para anticipar gastos de navidad, regalos o renovaciones de producto, “aunque cada vez compra más gente debido a la variedad de productos y servicios que se ofrecen”.

El 60% compra tecnología: renovar ordenador, móvil, etc. y suben mucho otras categorías como la moda con un 58% o los cosméticos con un 38%. “Y el otro plato fuerte que son los juguetes, que se espera que crezca tras la incertidumbre de la falta de suministro que se vivió el año pasado”, añade el experto. Así, la red de medios de pago Mastercard estima que las ventas de electrónica serán un 11% mayores que en 2022.

El pequeño comercio barcelonés enfrenta el Black Friday con buenas perspectivas tras un mal inicio de temporada de invierno por las altas temperaturas / EFE





¿Cómo podemos distinguir las oferta reales y descuentos de las estafas y los timos?



Casi el 60% de productos no bajan de precio e incluso algunos suben, advierte Yáñez. No todo está en oferta y además las rebajas son interesantes, pero no del 90%. “El primer consejo que podríamos dar es usar los comparadores de precio y de productos para verificar que efectivamente el producto es original y que la oferta es interesante y no dejarnos llevar nunca por anuncios o correos que recibamos que pueden ser una estafa”, comenta. Sobre estos comparadores, hay algunos como Google Shopping o Kelkoo.

Pero, además del precio, ¿cómo podemos ver si es una buena oferta o no? En el caso de la tecnología hay un tema que vale la pena contrastar en internet que es la obsolescencia del producto. “Ojo con un producto que vaya a salir de catálogo, finales de stock o que vaya a ser sustituido en breve por un nuevo modelo, puede ser muy barato, pero a medio plazo se nos puede quedar obsoleto y que nos fuerce a comprar otra vez”, aclara.

Por eso, hay que intentar, en la medida de lo posible, revisar información del producto con el fabricante y usar solo tiendas online reconocidas es importante para asegurar la compra.

Mario Yañez, divulgdor tecnológico y colaborador de La Linterna









El detalle en la pantalla que muestra si es seguro



Las estafas en la red y sobre todo en redes sociales también se están multiplicando. Como ejemplos: a veces no se corresponde lo que vemos con lo que recibimos en términos de calidad, prestaciones... Otras veces, ni nos llega el producto. “Ojo a los anuncios-oferta de empresas desconocidas en redes sociales como Pinterest, Facebook o TikTok”, advierte Yáñez, que manda una recomendación: usar sólo tiendas online reconocidas y, si no estamos seguros, hay páginas en internet que tienen listas negras de comercios o páginas web falsas.

Por eso, recuerda el experto de COPE que es conveniente consultar la web del INCIBE, o la Asociación de Internautas, por ejemplo. Pero, sí que hay un detalle que hay que tener en cuenta a la hora de pagar para saber si es seguro, como apunta el divulgador en La Linterna:

“A la hora de pagar hay que mirar muy bien la pasarela de pagos que nos aparece en pantalla, y no por los logotipos o apariencia”. Así, concretamente, resulta muy importante ver que la dirección de internet empieza por https, es decir, que “la web de comercio electrónico tiene un certificado y que la pasarela de pago corresponde realmente a un banco o a un procesador de pagos oficial como REDSYS”.

Compradores acuden a las tiendas para aprovechar el inicio del Black Friday / EFE









También, si es posible, recuerda que es mejor pagar con tarjetas que con transferencias o bizums (tenemos más cobertura), o usar tarjetas virtuales de prepago o medios de pago digitales como Paypal. Y, a la hora de pagar, mucho cuidado con los datos que proporcionamos: solo el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV. Si nos piden cualquier otra cosa (como el PIN que usamos en el cajero) no seguir con esa compra, es muy posible que sea una página fraudulenta.