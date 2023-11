Así han conseguido los Mossos desokupar las casas de Bonanova gracias a la 'jaula'

Eran las cinco y veinte de la madrugada en la calle de Sant Joan de la Salle, en el barrio barcelonés de Bonanova. El frío de la mañana ya empieza a calar en las pocas personas que pasean esquivando a algunos coches que circulan con precaución. De repente algo pasa y varios furgones de los Mossos de d'Esquadra se acercan con delicadeza, sin hacer ruido. Comienza el desalojo de una de las zonas más delicadas de los últimos años.

Bengalas, petardos, piedras o botellas de vidrio, cualquier objeto valía para poder lanzar a unos agentes que intentaban acceder al interior aproximándose en una pequeña jaula de hierro. Montse Estruch es la comisaria jefe de los Mossos en esta zona y explicaba que "el escudo a veces no es suficiente, entonces, esta especie de caja metálica ha hecho que preserváramos la integridad de compañeros".

En un primer momento, se han visto obligados a recular. Los okupas habían bunkerizado los dos inmuebles con gran cantidad de vallas, palos punzantes y otros elementos de protección. Tras otro nuevo intento, los agentes han logrado acceder a la puerta. En la zona se ha desplegado un dispositivo de unos 300 agentes para ejecutar la orden judicial del desalojo con helicópteros y drones incluidos.









Los agentes han accedido al interior de El Kubo y han iniciado el desalojo. La resistencia final la ha protagonizado un okupa que permanecía desde la llegada de los agentes colgado en la fachada y tres que habían accedido al tejado de La Ruïna. Sobre las once, los Mossos han desalojado a las cuatro personas con la ayuda de una grúa de acero mecánica de los Bomberos de Barcelona.

En ese momento, han sido detenidos. En total, siete personas, seis hombres y una mujer han sido arrestados por los agentes, además de que dos Mossos han resultado heridos. Una vez concluido el desalojo, varias personas se han acercado para apoyar a los okupas. Una concentración que se ha disuelto en pocos minutos.









Después, se ha procedido a inspeccionar ambos edificios antes de devolverlos a la propiedad, la Sareb, que ya ha avanzado que reforzará la vigilancia en ambas casas para evitar que vuelvan a ser okupadas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, decía que "nuestro objetivo en todo momento ha sido garantizar la convivencia y la seguridad en el barrio de la Bonanova y los distritos de Sarriá y Gracia".

Casi 46 denuncias por okupación al día

Es un problema que sigue siendo una realidad en nuestro país. Según los datos que el Ministerio del Interior, en 2022 se registraron más de 16 mil denuncias por okupación, es decir, casi 46 al día. El desalojo en el barrio de la Bonanova se ha producido finalmente sin incidentes destacables, aunque los okupas han puesto mucha resistencia a la llegada de los agentes. Los testigos intentaban seguir haciendo su día a día con normalidad, pero el desalojo ha trastocado sus planes.

Para todo este vecindario este desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin poder cruzar por esa zona por miedo a cualquier represalia por parte de los okupas. Durante mucho tiempo han estado aguantando situaciones realmente complicadas. El vecino Javier contaba que "nos han cortado la luz y que hay gente en el edificio que necesita oxígeno".









También muchos jóvenes pasaban por este lugar, chicos que veían cómo los okupas les ofrecían drogas o les amenazaban de muerte. Este desalojo va a conseguir convertir a este barrio de Bonanova en un lugar tranquilo en el que poder vivir. Inma Viudes, la portavoz de SAP-Fepol, el sindicato mayoritario de los Mossos, explicaba en 'La Linterna'que "los compañeros están bien, tienen contusiones leves, ahora mismo nos encontramos con otros disturbios en Santa Coloma desalojo donde está habiendo ahora lanzamientos a la policía".

Los propios vecinos estaban sorprendidos por lo que ocurría en la mañana de este jueves,Inma decía "la gran protagonista de hoy ha sido la jaula y la que ha evitado que hubiera muchos más heridos porque le han lanzado de todo, sacos, bolas de acero... También se han encontrado en el escenario de otros edificios que eran impracticable entrar, esta gente iba a hacer daño claramente. Pero era un dispositivo de máximo y los quedaban allí, tenían las de perder, el desalojo ha sido impecable".

Se esperan más disturbios de los okupas

En los próximos días esperan algún tipo de represalias por parte del grupo de okupas. "Ya han convocado para este sábado una manifestación en Santa Coloma, pero hay otra donde el lema es venganza, por tanto, está considerada de nivel 3, de alta de peligrosidad, por el tipo de público del que dispondrá".

Toda la presión política que hay alrededor de este tema no les está limitando a la hora de actuar, pero no está ayudando. "Los agentes por suerte son grandísimos profesionales que no se dejan amedrentar por nadie, pero obviamente no ayuda. Volver a casa por una denuncia por hacer tu trabajo es un problema. Hay que dejar que la gente haga su trabajo y sobre todo con seguridad jurídica, que parece que es algo que alguno no ha entendido. Nosotros seguiremos exigiendo máximas garantías para nuestros compañeros".