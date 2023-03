Así funciona la app con la que Francia podría sacar a los menores de las redes sociales: "Puede ser el futuro"

El uso de las redes se ha disparado en los menores de 14 años y, aunque esté prohibido en nuestro país, es prácticamente imposible de controlar. Según un estudio de la Asociación valenciana de Consumidores y Usuarios AVACU, el 70% de los niños entre 10 y 12 años reconoce tener una red social.Deellos, hay un 12 % de menores que acepta peticiones de seguimiento sin conocer a quien se lo pide.

En Francia ya han iniciado los trámites para restringir el uso de redes a los menores de 15 y preparan un certificado digital de edad para limitar el acceso al porno. ¿Podría España imitar a Francia?

Samuel Parra, abogado especializado en el área tecnológica del Derecho y experto en ciberseguridad, explica en La Linterna de COPE si esta medida podría aplicarse en nuestro país: “En España y en Europa no está permitido el acceso a menores de 14 a redes sociales porque no puede permitir el tratamiento de sus datos sin el consentimiento de sus padres. Quieren dar un paso más allá y hacer que esta norma se cumpla porque no se cumple en ningún país”.

Una app vinculada a nuestra identidad para acceder a páginas web



¿Es posible controlar el acceso a menores? Las empresas podrían implementar en sus páginas web un sistema de identificación mediante unas tecnologías que ya existen. Para ello, nosotros tendríamos que, previamente, identificarnos frente a una empresa privada que se encarge de esto: "Facilitamos una copia de nuestro DNI y hacemos una prueba de vida poniéndonos frente a la cámara y moviendo la cabeza, mientras un tercero nos identifica y confirma que somos quiénes somos. A partir de ese momento se vincula tu identidad a un dispositivo, como tu teléfono móvil. Cuando queramos acceder a una plataforma que tenga implementado un sistema de verificación de edad, podremos decirle a la app que nos identifique y nos permitirá el paso”. Esta es la teoría, pero en la práctica Samuel explica cómo hay muchas complicaciones porque "poner esta barrera de entrada que obligue a identificarse hará que las páginas web pierdan usuarios y todas quieren tener visitas".





El delito que mayormente se comete en las redes sociales “es difícil saber porque se denuncian muy pocos delitos en el ámbito de las redes sociales”. Samuel destaca dos grandes bloques: “las extorsiones sobre la intimidad de las personas. Cuando alguien envía una foto íntima, porque había una relación de confianza, y después la otra persona difunde la imagen en Internet o a terceros. Esto sucede muchísimo y se denuncia muy poquito. Y el otro bloque son las estafas por Internet que son muy habituales”.

En cuanto a las páginas web de contenido sexual, el experto aclara que preguntar al usuario si es o no mayor de edad mediante el clic en una pestaña, no es control de acceso: “Se debería controlar y la normativa ya lo exige. No conozco ninguna página de la industria de la pornografía que verifique la edad. Ya ha habido páginas que ya han sido sancionadas por ello”.

Para terminar, Samuel explica cómo la solución podría pasar por tener “una aplicación en nuestro teléfono que está vinculada a nuestra identidad y que cuando accedamos a cualquier portal tengamos que utilizarlo obligatoriamente. Quizá sea ese el futuro”.