Así detuvo la Guardia Civil al 'Lana', uno de los mayores narcos de Andalucía: "Sabíamos que era su debilidad"

Estaban a punto de dar las campanadas de Nochevieja cuando los agentes de paisano del GAR, que llevaban días haciendo guardia en las inmediaciones de un chalé del Aljarafe en Sevilla, respiraron. El objetivo estaba ahí, tal y como sospechaban. Era Javi ‘El Lana’, narcotraficante escurridizo que llevaba fugado desde 2018. Los guardias civiles se abalanzaron sobre él que intentó zafarse y le arrebataron la pistola que escondía. Su error estuvo en querer dar la bienvenida al año nuevo con su hijo de siete años, y esto ha sido lo que le ha llevado directo a prisión después de cuatro años de huida. ¿Quién es este individuo? ¿Cómo fue su captura? La periodista Cruz Morcillo desvela todos los detalles de este caso en ‘La Linterna’ de COPE.

Quién es 'El Lana': el narco que controlaba el Guadalquivir

Javier M. V., conocido como ‘El Lana’, de 32 años, lleva en el mundo de la delincuencia desde que era un adolescente. Empezó a ingresar en centros de menores con su hermano por numerosos delitos hasta que fue creciendo en el mundo criminal y ha llegado a liderar redes de narcos, vuelcos de droga a otros traficantes y secuestros. “Es un tipo muy inteligente y meticuloso, que no duda en arriesgar más y más y así ha ido escalando puesto. Le gusta el riesgo, la adrenalina. No dudaba en ponerse a los mandos de una “goma” – como se conoce a las lanchas que traen la droga -, y en una ocasión presuntamente se vio envuelto en un episodio trágico: Una persona falleció al sufrir un accidente durante una persecución en el mar”, relata Cruz Morcillo.

Natural del municipio sevillano de Umbrete, el Guadalquivir era su territorio. Esta ha sido la vía que utilizaba para introducir grandes cantidades de hachís en embarcaciones neumáticas. Por eso, su nombre ha estado ligado a algunas de las operaciones más importantes realizadas en Sevilla. ‘Cansino’, ‘Llorón’ o ‘Afluente’ son solo algunas de ellas. En las dos primeras, desarrolladas en 2018 y 2019, se aprehendieron más de diez toneladas de la citada sustancia estupefaciente y dos kilogramos de cocaína. También se intervinieron diez embarcaciones neumáticas tipo go fast, numerosas armas de fuego —fusiles de guerra Kaláshnikov, pistolas y revólveres—, así como gran cantidad de vehículos sustraídos, entre otros efectos. La periodista explica cómo son algunos de los delitos que se le atribuyen a 'El Lana': “Está presuntamente relacionado con robos de alijos a otros traficantes y ha sido investigado por su supuesta implicación en el secuestro de un menor ocurrido en Sanlúcar. Para hacerse una idea de la clase de delincuente de la que hablamos, solo hay que decir que, esposado, se escapó de un edificio de Aduanas en Cádiz saltando desde una segunda planta”.

Su círculo cercano lo componían su hermano, encarcelado tras ser detenido por narcotráfico, y su lugarteniente, un tipo que hace un año y medio fue arrestado durante la celebración de una comunión en la localidad de La Algaba y que protagonizó unas espectaculares imágenes de un intento de fuga entre naranjos. Él escapó en 2018 y desde entonces varias unidades de investigación le seguían la pista. “Utilizaba documentación falsa y sistemas encriptados de comunicación, estuvo cambiando de forma recurrente su residencia y viviendo en diferentes ciudades de España para evitar ser detenido”.

"Sabían que su debilidad podía ser su hijo de siete años"

¿Qué sucede en Nochevieja? ¿Cómo logran capturar a 'El Lana'? Cruz Morcillo explica cómo “los investigadores sabían que su debilidad podía ser su hijo de 7 años. Creían que querría cerrar el año con él y no se equivocaron. Era una sospecha, un pálpito con posibilidades de diluirse conforme las campanadas marcasen la entrada de 2023, pero no había nada que perder”. Los agentes se desplegaron en las inmediaciones y establecieron un discreto dispositivo en torno ala casa de la expareja del fugitivo. Allí observaron la silueta de un individuo que enfilaba la entrada de ese chalé de la localidad sevillana del Aljarafe que llevaban rato vigilando. Ocultaba su rostro con una capucha y las dudas surgieron. ¿Sería su objetivo? ¿Ese chaval tan escurridizo que permanecía fugado desde 2018? Solo tenían una posibilidad para averiguarlo. Si intervenían y no era 'El Lana', durante una temporada tendrían que olvidarse de volver a ponerle los grilletes.

Las obsesivas medidas de seguridad que adoptaba cuando salía al exterior eran reveladoras. La oportunidad se dio cuando 'El Lana' salió a la calle para lanzar a fuegos artificiales con el niño. Fue en ese momento, entre el resplandor y el ruido de los cohetes, cuando los efectivos de la Guardia Civil pudieron confirmar una "identificación positiva". Los agentes de paisano del Grupo de Acción Rápida (GAR) se abalanzaron sobre Javi. "Intentó zafarse", pero lograron reducirlo antes de que pudiese tirar de la pistola que ocultaba. Su larga fuga llegaba a su fin.

Vídeo





Además, a pesar de su corta edad, 'El Lana' se relacionaba con grandes y peligrosos delincuentes: “Lo relacionan con Abdellah El Haj, conocido como el Messi del hachís, uno de los narcos más importantes del Estrecho de Gibraltar, actualmente fugado y al que Europol incluyó recientemente en su lista de más buscados. También ha sido vinculado con un mediático ultra del Real Betis Balompié, un individuo de extrema derecha, muy violento, que se ha visto envuelto en agresiones e incidentes con arma de fuego”, apunta la periodista.