Así ha adelantado Isaac Fouto en La Linterna la decisión de Luis Rubiales: "Va a dimitir mañana"

"Luis Rubiales dimite mañana. Rubiales ya tiene preparado su discurso, el discurso que va a ofrecer mañana en la Asamblea. Rubiales no quería dimitir, pero no ha podido con la presión de todo un país y con la imagen del beso a Jenni Hermoso que ha dado la vuelta al mundo", así adelantaba la noticia Isaac Fouto en La Linterna. Ángel Expósito reaccionaba ante la última hora: "La situación era insostenible. Qué manera de cagarla siendo campeonas del mundo".

Según ha informado el compañero de Deportes COPE, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, presentará su dimisión este viernes después de todas las presiones tras su beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas el pasado domingo. Rubiales ha comunicado a su equipo durante la reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que este viernes, durante la Asamblea, hará oficial su marcha.





Como informó Isaac Fouto este jueves por la mañana, por voluntad propia Rubiales no pensaba dimitir, pero viendo que algunas de las Territoriales le iban a pedir su cabeza, y que los que no tenían previsto ir a la Asamblea porque no le apoyan, ha acabado cediendo y este viernes dirá adiós a su puesto como presidente de la Federación. A ello se une que la FIFA le ha abierto expediente por su comportamiento en la final del Mundial Femenino.

Según contó este miércoles Ángel García en El Partidazo de COPE, el CSD valoraba una inhabilitación de seis meses para Luis Rubiales que le alejará seis meses de la presidencia la RFEF y que le permitiera volver a presentarse a unos comicios previstos para el último trimestre de 2024.

Entre los posibles sustitutos temporales hasta que se convoquen esos nuevos comicios estaría el de Pablo Lozano, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol. Se trata de un hombre de mucha fuerza y que en un pasado fue Secretario General de las juventudes socialistas de Córdoba.