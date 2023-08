Rubiales no piensa dimitir; aunque el CSD, mediante el TAD, podría inhabilitarlo

Luis Rubiales no piensa dimitir, según la Real Federación Española de Fútbol. Aunque el CSD podría inhabilitar, mediante el TAD, al presidente de 'La Española' por el beso a Jenni Hermoso. También podrían forzar su dimisión, tras las últimas palabras de Pedro Sánchez que cosidera "insuficientes" las disculpas.

El presidente en funciones del Gobierno animaba a Rubiales a "seguir dando pasos" para terminar de aclarar lo sucedido. Sánchez no ha sido el único que ha mostrado su descontento con el máximo dirigente del fútbol español, ya que desde el primer instante la lluvia de críticas fue constante desde la esfera política.

El Consejo Superior de Deportes, parte mediadora entre Gobierno y RFEF, habría pedido a Rubiales unas declaraciones más contundentes con las que zanajar el tema. Pero por el momento se habría negado a comparecer.

A todo esto hay que sumar la información de 'Relevo'. El medio deportivo ha informado este martes que Rubiales rogó a Jenni Hermoso que apareciera en el vídeo de las disculpas, a lo que la jugadora se habría negado pese a la insistencia de Jorge Vilda. Estos hechos habrían ocurrido durante el vuelo de regreso a España tras la conquista del Mundial, según la propia información de 'Relevo'.

Estrada Fernández demanda Rubiales

El exárbitro Estrada Fernández exige la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF. El colegiado, que ya presentó una demanda por el 'caso Negreira', considera "inadmisible" y "bochornoso" el gesto y ha presentado una demanda contra Rubiales en la que solicita a la Federación iniciar el protocolo de actuación contra la violencia sexual.

Estrada Fernández, además, exige la inmediata dimisión del presidente de 'La Española' puesto que "debe mantener en todo momento el máximo respeto y decoro para con la institución a la que representa, así como en relación con una jugadora sometida a la disciplina de la RFEF", describe el comunicado del colegiado.

Estrada, en el texto, recuerda que el Protocolo lo aprobó la RFEF el pasado 27 de Junio de 2023.



Miguel Galán también denuncia Rubiales

Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (CENAFE) ha recordado, tras presentar una denuncia contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), que Ángel María Villar, ya fue destituido tras realizar el mismo procedimiento.



Galán publicó un 'tweet' en el que señaló que el expresidente de la Federación Villar, que estuvo en el cargo de 1988 a 2017, fue cesado tras su denuncia al CSD, hecho que ha repetido este lunes ante el mismo organismo por el "acto sexista" del beso en la boca a Jennifer Hermoso en la entrega del trofeo del Mundial femenino.

"Se trata de un acto sexista intolerable del deporte. Le corresponde, por tanto, al Consejo Superior de Deportes trasladar mi denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte para iniciar un expediente para investigar el alcance del acto reglado por la nueva ley del deporte", afirmó el presidente de la CENAFE en la denuncia.



A Rubiales, que se le acusa de haber incumplido 'la Ley 39/2022 del Deporte', pidió disculpas en un vídeo publicado en la tarde de ayer donde confesó que no tuvo "ninguna mala fe" y ante el revuelo generado, tuvo que disculparse porque "no queda otra".



"Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, pues seguramente, me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes", aseguró.



La intención de Galán es que el CSD la traslade "al Tribunal Administrativo del Deporte para iniciar un expediente para investigar el alcance del acto reglado por la nueva ley del deporte" e insta a la RFEF a cumplir con el protocolo contra la violencia sexual en el fútbol que tiene el órgano federativo.