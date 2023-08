La Comisión Disciplinaria de la FIFA abre expediente a Rubiales

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado este jueves de que abre un "procedimiento disciplinario" contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por los hechos ocurridos durante la final del Mundial femenino, en referencia al beso en los labios a la jugadora española Jenni Hermoso durante la entrega de medallas como campeonas del torneo.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha informado en el día de hoy al Sr. Luis Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), de la apertura de un procedimiento disciplinario contra él con base en los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA el pasado domingo 20 de agosto de 2023.

Estos hechos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA. La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ofrecerá más información sobre este procedimiento disciplinario hasta la adopción de una decisión final sobre el mismo. La FIFA reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario".

Como Luis Rubiales al no ser futbolista no puede ser sancionado con partidos. Si la Comisión Disciplinaria de FIFA falla en su contra podría inhabilitarle por un periodo indeterminado de tiempo, pero no cesarle de su cargo de presidente de la RFEF.