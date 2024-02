Este es el único idioma europeo que es más fácil de aprender que el español y el italiano

La cifra total de idiomas en el planeta Tierra se estima que oscila alrededor de los 7.117. En un mundo cada vez más globalizado, no sólo cada vez más lenguas se abren paso entre todos los hablantes del planeta, si no que las predominantes ganan cada vez más adeptos y personas que se lanzan a aprenderlas. De hecho, una de ellas es el español, que cada vez crece más y más en el número de hablantes.









De hecho, expertos del Instituto Cervantes apuntan a que el crecimiento del idioma español sigue imparable y alcanzará su punto más álgido en 2068. Así, nuestra lengua es la segunda del mundo en cuanto a nativos, siendo este último un matiz importante, porque no somos los segundos en cuanto al número total de personas que dominan la lengua. Ese puesto le corresponde al chino, con 1.118 millones de hablantes y 929 nativos, como explica una investigación de Ethnologue. No obstante, eso no exime que a cada vez más personas les pique el gusanillo del castellano. Un mundo de la cultura cada vez más abierto gracias a las redes sociales y la la simbiosis cultural con latinoamérica con Europa llama cada vez a más curiosos.

No obstante, otro tema es la sencillez del idioma y, según apunta el portal Education First, el español está entre los tres más fáciles del mundo pero, eso sí, por detrás de otro europeo, que se corona como el más accesible.

Una profesora en una clase de primaria de Gales enseñando español / Alamy









El idioma europeo que es más fácil que el español



Según EF, hay cinco lenguas que son las más sencillas para cualquiera que se siente a aprender un idioma. Tres de ellas son de origen europeo, una africana y dos africanas. La última posición la ocupa el swahili, procedente de Tanzania y Kenia, y resulta 'menos complicada' porque no emplea conjugaciones verbales. El siguiente es el italiano y, a continuación, el español. Ambos originarios del latín y con una gramática muy similar a otras lenguas romance. No obstante, el español tiene a su favor que se habla tal cual se escribe y el italiano cuenta con menos formas verbales irregulares.

El siguiente idioma más sencillo es el Afrikaans y, el número uno, tan europeo como el italiano y el castellano, es el inglés. La brevedad de las palabras, el uso del neutro en los pronombres, la simplificación de la persona del 'usted' o las pocas conjugaciones la hacen la más accesible de todas, ya no sólo en Europa, si no en el mundo entero.





El idioma más fácil de aprender si eres español



Además, para aquellos que ya dominan el castellano, ya sea porque lo han aprendido o porque es su lengua materna, existen idiomas que son más fáciles de aprender, teniendo en cuenta vocabulario, origen de la lengua y gramática. Y, para sorpresa de algunos, para los españoles el más fácil no es ni el francés ni, como suele decirse, el italiano.









Según recoge el blog Poliglota, el idioma más fácil para aquellos que el castellano es su lengua materna es el portugués. El movito es que las dos lenguas comparten estructura gramatical, vocabulario y sintaxis. De hecho, hay una parte de España que ya lo habla en alguna medida, incluso el gallego está incluido en la lista en tercera posición, sólo por detrás del italiano. Eso sí, lo que hay que tener en cuenta es la pronunciación, además teniendo en cuenta de que la de Portugal es muy diferente de la brasileña. Detrás del gallego se encuentra el inglés como cuarta lengua más fácil para un español, la primera lengua no romance del ranking.