Ángel Expósito señala el canapé que no debes elegir en las cenas de empresa: "Luego apestas"

Muchas personas, por diferentes motivos, cuando asisten a una fiesta tienden a abandonar el lugar sin avisar y esto podría ser beneficioso para la salud porque La Universidad de South Wales, en Sidney, Australia, asegura que las personas que abandonan las fiestas sin despedirse ganan dos días de vida al año.

El estudio se ha llevado cabo con 2.000 australianos y se extrajo un dato curioso y es que, las personas tienden a tener una media de salir de fiesta 25 veces al año. Además, del estudio se concluyó que se pierden 45 minutos cuando nos despedimos. Por su parte, el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el comunicador, Jon Uriarte, decían que tardaban mucho más. "Ni de coña" y daban algunos consejos de cómo hay que saber cómo comportarse de fiesta.

Todo tiene que ver también con los locales a los que acudes habitualmente, un primer consejo que daban los comunicadores era "celebrar los eventos en un bar de carretera, porque así te puedes largar sin que se entere". "La media de estancia de un local de carretera es de una hora y como mucho te vas a liar 5 minutos". Sin embargo, Expósito no es muy fan de permanecer mucho tiempo en este tipo de bares, "ni de coña me tiro yo una hora en bar de carretera".

"No dar la nota"

En el caso de las cenas de empresa, proponían comportarse y "no dar la nota, sobre todo en esos lugares donde los elegantes son más elegantes y finos que los comensales". Jon decía que "no es fácil pillar buenos camareros, pero la clave no es llamar mucho la atención". Ángel comentaba que "no es fácil pillar camareros buenos, ni malos".

Otro de los consejos que daban los comunicadores para estos casos es tener en cuenta que no debemos pedir alimentos que "te dejen mal aliento o que se te repitan, lo de los cócteles y coger los canapés de salmón es muy chungo, luego, sigues hablando y apestas a pescado". Además, hay que tener muy claro qué alimentos pedimos y para qué se utilizan los utensilios que tenemos en la mesa. Jon Uriarte recordaba que alguien "que se ha metido en la boca las toallitas esas para lavarse las manos pensando que era para comer".

Por otro lado, algo que no soporta el director de La Linterna son "las fotitos de los platos", algo con lo que están de acuerdo ambos comunicadores, ya que, como decía Uriarte, "me pone muy nervioso, se va a llegar a pagar por sacar la foto y largarte sin comer".

La acción que han tenido que hacer más de una vez, tanto, Expósito como Uriarte en sus bares

También un consejo más que daban en la sección 'He visto luz', Ángel Expósito y Jon Uriarte tiene que ver con las copas que suelen ir después de la comida. "Bebe y come con moderación y que no te importe lo que digan el resto de los comensales". Además, aconsejaban que "irse el momento adecuado a casa es la mejor forma de evitar momentos desagradables, como acabar en medio de una pelea". Los comunicadores se definían como "gente pacífica", pero Expósito decía que "siempre hay que ir con el que gana, da igual el motivo".

Asimismo, recordaban anécdotas vividas tanto en la cafetería del padre de Ángel como en el restaurante de Jon. "A que en la cafetería de tu padre, igual que en mi restaurante, tuvimos que enseñar la puerta... No, le tuvimos no, para eso estaba mi padre, impresionante, se acabó el problema". Y un último consejo que daban los comunicadores no liarla más si una fiesta se alarga. Expósito, proponía "llamar a casa contando la verdad".