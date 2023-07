Ángel Expósito se emociona al escuchar en directo una serie de su época: "Me encantaba"

Están en el punto de mira. Los funcionarios de Correos no hacen más que recibir críticas. “Con el marrón que les ha caído con la 'gracieta' de poner la selecciones el 23 de julio... Por eso queremos aplaudirles”, decía Ángel Expósito al comenzar la sección diaria, en La Linterna, junto a Jon Uriarte donde han dedicado este espacio a realizar un pequeño homenaje a los carteros desde COPE.

Nadie quiere abrirles la puerta del portal y hay que quien, por no estar en la mesa electoral, ni contesta al teléfono. Jon Uriarte aseguraba que “una cosa es que no sea lo más apetecible y otra que huyamos ante una responsabilidad que exige nuestra democracia”. “Qué bonito te ha quedado”, le respondía Expósito al escuchar tal defensa a las obligaciones ciudadanas. “Eso es porque no me ha tocado”, le replicaba entre risas.

Ángel y Jon han reflexionado sobre lo que estarán viendo estos días los carteros que “daría para una novela o una película”. Debatiendo sobre los carteros y cómo han tenido que sufrir la decisión de que las elecciones que convoquen para finales de julio, Expósito ha desvelado quién le hace llegar las cartas a su domicilio y cómo lo hace: “En mi caso es una cartera y viene en moto”.

Poco ayuda la imagen del gremio de los carteros que se ha dado en algunas series. Al escuchar uno de los fragmentos de una de ellas en directo, el director de La Linterna no podía contener la emoción: “Me encantaba esa serie”, admitía Expósito mientras se lanzaba a imitar una de sus míticas escenas. “Buenísimo”. Reproduce el siguiente audio para descucbrir de qué serie se trata:

Audio





Muchos miran con miedo a los carteros por si traen una multa o una notificación de Hacienda. “A mí nunca me ha pasado. ¿A ti sí?”, le preguntaba Expósito a Jon. “Algo me han contado”. “Toda nuestra solidaridad para la gente de Correo porque les ha caído una buena”, finalizaba Jon mientras Expósito terminaba la sección “con una canción en su honor”.