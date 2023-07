Ángel Expósito se emociona al contar lo que ha hecho Felisa, de 50 años, al recibir su herencia: "Un ejemplo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, relataba emocionado este miércoles en La Linterna de Felisa, una madrileña de 50 años, y lo que ha decidido hacer con la herencia que ha recibido. Y es que la mujer tomó la decisión después de una tragedia: perdió tanto a su hermana como a sus padres, estos dos durante la pandemia del Covid.

En 2022, en España, se donaron por testamento solidario 41 millones de euros a proyectos de entidades no lucrativas, un 21% más que en 2021. Entre esas personas que donaron por testamento solidario, se encuentra Felisa Castro, una mujer originaria de Madrid, de 50 años de edad que ha apostado por donar su herencia en vida, para su testamento solidario. “Tiene claro que es lo que quiere hacer, ella opta por dejar un legado que otros puedan disfrutar cuando no esté”, explicaba el director de La Linterna, Ángel Expósito, que calificaba emocionado de “ejemplo” la historia de Felisa.

“Recibí una herencia, fue bastante conflictiva, y me hizo pensar que yo algún día dejaré este mundo. No tengo hijos, no estoy casada, y lógicamente quería hacer algo con mi legado”, explicaba ella misma en los micrófonos del programa de COPE.









Qué ha hecho Felisa con la herencia



Felisa ha hecho un testamento solidario a favor de la Fundación CRIS contra el cáncer, organización de referencia en la investigación de una enfermedad que le toca muy de cerca. Su hermana mayor falleció de un linfoma con 39 años. Ella tenía 23. Hoy tiene 50 y acaba de perder también a sus padres, en la pandemia, pero eso no la ha impedido ver la vida con otros ojos. “Un ejemplo de solidaridad y superación con el que ponemos el Lazo a La Linterna de hoy”, comentaba el comunicador de COPE.

Y es que Felisa no lo ha tenido nada fácil. Tras perder a sus padres, además de manera muy seguida, vio la manera de ayudar a los demás y consiguió darle una vuelta a su vida, que pasaba por unos momentos complicados, encontrando unas prioridades que la hicieran más feliz, como ella misma explica: “Yo hace 3 años perdí a mi padre durante la pandemia y, a los 6 meses, a mi madre. Esto dio un giro radical en las prioridades en mi vida”.

Imagínate, aún con lo mal que lo ha pasado, siempre tiene presente a su hermana a la que detectaron un cáncer linfático con 38 años, y fue todo muy rápido. Falleció con 39. Dejó tres hijos. Han pasado 27 años de su muerte y de ella aprendió a enfrentarse a los problemas de su vida con esperanza y fuerza:

“Se enfrentó a la enfermedad de una manera muy honorable y a mí me dejó una lección de vida. A pesar de que ella sabía que se iba a ir nos transmitió siempre esperanza, que es lo que yo he querido donar con mi legado, ese legado de esperanza, que la vida continúa”, relata Felisa en COPE con la voz quebrada de la emoción.

Afortunadamente Felisa, ha sabido sobrellevarlo Ángel y empatizar aún más con los niños con cáncer infantil. De ahí nació su objetivo de encontrar una fundación a la que poder ayudar donando, ya que ella no tuvo hijos, aunque quiso. Felisa lo tuvo claro, eligió a la dundación CRIS contra el cáncer: “Soy una persona que se sensibiliza y solidaria, estuve buscando diferentes ONG y concretamente esta me tocó más”.

Por qué eligió la Fundación CRIS

Como Felisa, cada vez son más las personas que deciden donar parte de su legado a alguna ONG o entidad sin ánimo de lucro. Esos 41 millones de euros son un 21% más de lo que se donó en testamentos solidarios en 2021. La mayoría de quienes hacen testamentos solidarios, son mujeres, casi seis de cada diez. Y casi la mitad, solteras, como Felisa. Aunque cada vez crece más el número de personas casadas que se deciden a hacerlo: “Si ya es duro sufrir un cáncer, un niño. Mi cerebro no puede encajarlo. Seguiré apoyando a la fundación CRIS en todo lo que pueda, me parece un proyecto muy honorable”

Marta Cardona, es la directora general de la fundación CRIS contra el cáncer, e insiste en La Linterna en que haciendo un testamento solidario consigues que triunfe la decisión con más herederos del mundo: “Testamento solidario es una forma de colaborar en vida y dejar huella, haciéndolo de una manera diferente”.

La Fundación CRIS contra el cáncer, recauda fondos de la sociedad civil para destinarlos a la investigación en la Sanidad Pública, y para que todos los pacientes tengan posibilidad de acceder a los tratamientos más innovadores y adecuados para su tipo de cáncer. “Lo que haces es meter en tu testamento tu última voluntad de que parte o toda tu herencia vaya a una causa para que, cuando se abra, esa voluntad se aplique a proyectos de investigación”, explica en COPE Cardona.

Marta aclara de qué manera puedes hacer este testamento que, como Felisa, cada vez más y más personas llevan a cabo: “Cuando tú escribes en un testamento solidario donde quieres donar una parte de ese legado tienes que citar clarísimamente la Fundación CRIS contra el cáncer y dedicarlo a proyectos que ellos acomentan. O si, por lo que fuera, hay una determinada línea de investigación que quieres apoyar”

Esta fundación celebra que año a año se consiguen los objetivos propuestos. Este año, por ejemplo, han conseguido duplicar los beneficios del año anterior. Recordemos que desde hace 12 años se han invertido 40 millones de euros en investigación, 6.000 pacientes han sido beneficiados y hay 11 millones anuales de potenciales beneficiarios.

“Pues sólo nos queda esperar que cada vez haya más y más gente como Felisa, que se decida por donar y hacer su testamento solidario, porque solo así conseguiremos que haya un avance en este campo de la investigación y de la solidaridad”, concluía el director de La Linterna.