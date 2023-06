Desde este miércoles, Ángel Expósito y parte del equipo del programa han estado encendiendo 'La Linterna' desde Kiev, donde han escuchado testimonios de víctimas y testigos de la guerra. Este viernes, Expósito ha tenido la oportunidad de entrevistar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Una entrevista, tal y como ha ido adelantando el comunicador a lo largo del día, que "cualquier periodista del mundo querría".

Expósito ha resumido muy brevemente a los directores de 'La Tarde', Pilar Cisneros y Fernando de Haro, algunos de los titulares que les ha dejado este encuentro con el presidente ucraniano. En primer lugar, Zelenski ha mandado un mensaje a todos los ucranianos refugiados en España, los cuales "están de visita" y que cuando quieran "deben volver a su país". Por otro lado, Expósito ha asegurado que el dirigente ha pedido más ayuda, especialmente artillería, por parte de los socios. De hacerlo, "esa guerra acabaría antes".

Sobre la cifra de fallecidos, Zelenski no ha podido dar números. Sí estima, no obstante, que hay en torno a 21.000 soldados de Wagner muertos y unos 80.000 heridos. No ha hablado sobre la cifra ucraniana "por respeto a las familias". Tampoco puede hablar del número de civiles fallecidos a causa de la guerra, tanto en las zonas ocupadas como en las fosas de Mariúpol.

Con respeto al futuro de la OTAN, el presidente ucraniano ha asegurado 'La Linterna' que "quiere entrar a la OTAN oficialmente", aunque en realidad "ya están dentro". Además, ha subrayado que "Putin no puede ganar esta guerra, porque si gana, lo siguiente son los países Bálticos y eso sería la III Guerra Mundial". En este sentido, Zelenski ha subrayado "que la OTAN no puede tener miedo a Putin y que Ucrania nunca lo ha tenido".