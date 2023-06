"Ves las miradas perdidas": Ángel Expósito cuenta desde el corazón de Ucrania la última hora de la guerra

Este miércoles, la clave de Ángel Expósito de'El Paseíllo de El Tron' enHerrera en COPE la hemos escuchado con 'El Tron' a borde de un tren. El comunicador se encuentra en un tren de camino a Kiev. Puedes ver aquí su reflexión justo antes de embarcarse en ese viaje.

En 'El paseíllo del Tron', Expósito indica que se encuentra como a 40 minutos de llegar a la capital ucraniana. "Salimos anoche de la frontera de Polonia, vía Cracovia. Hay bastantes controles policiales, mucha seguridad dentro del tren. Hay una relativa calma pero lo que impresiona como el 90% de los pasajeros son mujeres. Es increíble. Los únicos, algún extranjero y algún señor mayor. Todo lo demás, son mujeres que vuelven a casa".

Añadía el director de 'La Linterna' que "alguien me decía que hay un tren para cinco millones de ucranianas. Aquí vamos nosotros, llegando a Kiev en un ratito. Tengo un sentimiento encontrado. Por una parte, todo el mundo está triste. Ves las miradas perdidas pero es una tristeza mezclada con orgullo. La gente es muy seria. Tú les preguntas por el pasado fin de semana y dicen: ¿qué esperabas? la invasión no funcionó, guerra no funcionó para el invasor y la locura de los Wagner tampoco".

Ángel Expósito, por último, asegura que estos ciudadanos "están con la moral altísima y se resignan pero con una determinación impresionante y te lo cuentan en el tren. Ellos temen al soviet".