Ángel Expósito no da crédito al motivo de la pelea entre Parada y el pianista de Cine de Barrio hace 20 años

El director de La Linterna, Ángel Expósito, no daba crédito este martes al escuchar el motivo del origen de la pelea entre José Manuel Parada y el que fuera el pianista del programa Cine de Barrio, Pablo Sebastián. “Estábamos tan atentos a las elecciones, lo que pasa en el mundo, el calor, que nos habíamos despistado. Y no nos habíamos enterado de la noticia, sin duda, de lo que llevamos de año, y puede que incluso de siglo”, bromeaba el comunicador de COPE.

Y es que la reconciliación de ambos ha sido el tema central de 'He visto luz', la sección de humor de Jon Uriarte sobre temas de actualidad. “Para y el pianista Sebastián han hecho las paces, te lo juro. Sólo han tardado 20 años desde el mosqueo. Para hablar de parejas, enfados y reconociliaciones tengo a Jon Uriarte, que me lo pusieron de pareja radiofónica y no hay manera de que me deje en paz”, ironizaba Expósito al comienzo de la sección.









El origen de la pelea de Parada y Sebastián



Antes de nada, el director de La Linterna quería dejar claro que, al menos por su parte, “de esa pareja siempre he ido con el pianista”. Por su parte, Uriarte ha querido recordar que “Parada y Sebastián empezaron, como todos los programas culturales, en La 2”. El caso es que Sebastián subraya los momentos claves del programa, pero empiezan las tensiones. Parada insinuó que la culpa la tuvo Pablo Sebastián que quería una pasta bárbara por programa y que se creía Beethoven. Escucha lo que dijo el famoso pianista de Cine de Barrio cuando le echaron a la calle y cuál ha sido la reacción de Ángel Expósito al escuchar el origen del conflicto.

Audio









20 años para hacer las paces



El caso es que han tardado 20 años en hacer las paces,s e ve que había mucha carga emocional. “Hasta ese momento eran los Newman y Redford en 'Dos hombres y un destino' o los Epi y Blas”, comentaba Uriarte antes de recordar grandes crisis de relaciones políticas que todavía están pendiente de reconciliación. Entre todas las comentadas entre ambos periodistas está la de Albano y Romina, Pablo Iglesias y Errejón, Enrique y Ana, “sería un bombazo un retorno”.

A veces cuesta mucho olvidar los malos rollos, por eso te damos este consejo. En ese momento, ambos daban pie a una de las cuñas publicitarias más habituales en la sección de Jon Uriarte: “No sabes qué hacer con tu relación, nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza”. Un momento que, al igual que pasaba con el audio de Sebastián sobre el origen de la pelea, Ángel Expósito no podía contener las risas.