Ángel Expósito confiesa el tipo de pescado más raro que ha comido nunca: “Fue en el Amazonas”

El director de La Linterna, Ángel Expósito, confesaba a Jon Uriarte este jueves cuál es el tipo de pescado más raro que ha comido nunca. Y lo hizo precisamente en uno de los viajes que suele realizar el programa al extranjero. Concretamente, durante la grabación de un programa especial en la amazonía colombiana, en Leticia.

Y es que se trata de un tipo de pez no precisamente conocido por ser un plato apetecible a la hora de pensar qué vamos a cocinar. De hecho, su fama la debe a las películas de Hollywood y a cómo los representan en algunos largometrajes. Se trata de otra anécdota más de los viajes del comunicador de COPE con el equipo de La Linterna, que ya en los últimos meses han dado para un sinfín de anécdotas, como la que reveló Ángel Expósito en la misma sección tras su viaje a Letonia, en la frontera europea con Rusia.





El tipo raro de pescado que probó Expósito en el Amazonas



Este jueves durante la sección 'He visto luz', tanto el director del programa de COPE como Jon Uriarte se han querido acercar, en tono de humor, a un posible fin del mundo tal y como lo conocemos. “Como dijo el filósofo, el mundo se va a la mierda, ¿qué podemos hacer? Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que será el único que sobreviva”, comentaba poniendo ejemplos de diferentes bichos, incluido el animal que Ángel Expósito probó en el Amazonas. Descubre cuál es escuchando el siguiente audio:

“Sobrevivirá junto a las cucarachas, los escarabajos, las ratas, las cochinillas y las pirañas”, comentaba el presentador del programa. Uriarte, contrariado preguntaba el por qué de ese tipo de animales, si no se caracterizan precisamente por supervivientes. “Porque había que meter a alguien del mar”. En ese momento, sorprendía el director de La Linterna: “Yo he comido pirañas, tío”.

“¿Qué no has comido tú?”, bromeaba Uriarte, mientras Expósito confesaba que se los habían cocinado “en sopa y como a la brasa”. “Ah, creía que te habías lanzado directamente al Amazonas y las habías cogido con la boca”, respondía jocoso el colaborador de la sección. Una broma que ambos continuaban: “También me lancé, pero no las cogí con la boca”. “Tú eres capaz”, concluía Jon Uriarte.





El mal trago de Ángel Expósito en otro viaje: el baño de Letonia



Y es que los viajes de Ángel Expósito han dado para mucho. Hace sólo unos meses se arrancaba a recordar un mal trago que pasó el equipo de La Linterna y él mismo cuando viajaron el pasado lunes a Letonia para emitir el programa desde la frontera más al este de Europa con Rusia. “El otro día en Letonia no funcionaba el agua caliente, macho. Lo que faltaba. Con lo calentito que se estaba allí, nos tuvimos que duchar como pudimos”, revelaba el director del programa.

Uriarte, sorprendido le preguntaba por la temperatura que debía hacer en ese momento donde se encontraban Expósito y el equipo: “Si estabais a grados bajo cero, ¿no?”. El comunicador de COPE, resignado, confesaba a su compañero que sus temores eran ciertos: el equipo había tenido que apañárselas en plena mañana letona para darse una ducha de agua fría a casi dos grados bajo cero: “Uno o dos bajo cero, era muy tempranito, sí”, concluía.