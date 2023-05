Ángel Expósito alucina al saber cuánto dinero cuesta hacerse una foto con Obama: sólo escucharle, 650 euros

El director de La Linterna, Ángel Expósito, alucinaba este jueves al escuchar cuánto cuesta hacerse una foto en Berlín con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, teniendo en cuenta que, sólo pagar por un reservado para escucharle dar una charla son 650 euros. Así lo explicaba el periodista de ABC, Juan Fernández-Miranda, en su 'posdata' habitual de este jueves en La Linterna.

Y es que el ex presidente estadounidense ha sido noticia en las últimas semanas en nuestro país tras su visita a Barcelona: “Entre tú y yo, no soy nada mitómano, más bien al contrario, cuando veo que alguien es demasiado perfecto, empiezo a desconfiar. Dicho de otro modo, ¿tú cuánto estarías dispuesto a pagar una foto con la persona que más admiras?”. Una pregunta para la que Ángel Expósito tiene una respuesta: “Seguramente nada”. “Ya, ya sé que ni un céntimo, pero espera, que la pregunta no es tontería”, comentaba Fernández-Miranda.

Barack y Michelle Obama durante su visita en el Monasterio de Montserrat, a 29 de abril de 2023, en Barcelona (España).









Obama, una estrella en Barcelona



“Si hay una persona que en estos tiempos genera unas adhesiones fuera de lo común es Barack Obama, autor del célebre 'Yes, we can'”. Y es que el otro día fue el protagonista de los medios de comunicación españoles porque se dio un paseo junto a su mujer, Michelle, y el director de cine Steven Spielberg, que iban al concierto de Bruce Springsteen en Barcelona. “Un paseo a prueba de mitómano”, apuntaba Fernández-Miranda.

“Obama es un auténtico icono pop, y su popularidad es tal que se hace muy difícil criticarle: fue el primer presidente negro de Estados Unidos, es un líder de masas, un tipo amable y campechano, el protector de las minorías, el autor de discursos históricos, el marido perfecto y un padre ejemplar”.





Ángel Expósito y cuánto cuesta una foto con Obama



En ese momento, el colaborador de La Linterna explicaba que no se fía de que Obama no tenga imperfecciones: “Pero como yo no soy un mitómano, tiendo a pensar que nadie es tan perfecto, y pienso que algo debió hacer mal si su sucesor fue Trump: la némesis de Obama, el villano, el malo de la película, el anti sistema malencarado”. Así, comentaba las tasas para interactuar con el ex presidente de Estados Unidos en Alemania. Escúchalo en el siguiente audio.

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









“La cuestión es que, tras su parada en España, Obama viajó hasta Berlín para ofrecer una conferencia multitudinaria con entradas a precio de oro: 650 euros si se alquilaba un reservado para escucharle, y 2.500 euros para los fans que quisieran hacerse una foto con él. Un crack el líder del mundo libre. Con esas tarifas su lema adquiere mucho más sentido: “Yes, we can”, concluía el colaborador de COPE en su .

Así, la reacción del director de La Linterna, Ángel Expósito, no se hacía esperar y no quería concluir la sección sin dejar un apunte: “2.500 pavos por una foto. Una cosa... Ya no es si lo pagaría, es que igual tenemos que poner tarifa también, aunque no sé si tanto”, alucinaba el periodista.