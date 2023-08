Alejandro Prieto, español viviendo en Hawái: "Es devastador, en el corazón de la ciudad no hay nada"

Ya son 96 las personas muertas en los incendios que han devastado la isla de Maui (Hawái, Estados Unidos) durante la última semana, en el que se ha convertido en el fuego más dramático por el número de víctimas en Estados Unidos en el último siglo, y la prioridad se centra en seguir buscando a los cientos de desaparecidos. Se calcula que hay más de 1.000 desaparecidos y en las zonas más afectadas no hay ni luz, ni tampoco cobertura.

Alejandro Prieto es un español que lleva seis años viviendo en la isla y ha asegurado en 'La Linterna' que la situación es devastadora. "La ciudad entera, en el corazón, no hay nada", ha lamentado. "La gente no sabía que el fuego venía, no sabía que estaba en la ciudad y hay muchas personas a las que yo conozco con las que todavía no hemos podido contactar, es muy triste", ha continuado.

Alejandro ha asegurado que él fue evacuado el día siguiente de que el fuego se propagara y tiene intención de volver a lo largo del día "para llevar más agua, porque está contaminada, y algún recurso con el que podamos ayudar". En este sentido, ha reivindicado la solidaridad de muchos isleños, pero ha criticado que no se ve lo mismo por parte del Estado.

El español ha contado que la noche que todo ocurrió, él se encontraba en la zona norte y pudo vislumbrar las llamas de lejos. "Estuve sin comunicarme durante un día y medio. La gente tenía suficiente gasolina para salir por el otro lado de la isla, pero hay un montón de gente que no tenía y no había forma, tampoco de comunicarse". Ahora, ha agregado, sí se puede. Al menos, relativamente. Si no eres residente, eso sí, "no se puede entrar".

De hecho, hay varios hoteles que se han convertido en residencias para aquellas personas que han perdido sus casas y han ofrecido hasta 15 noches a todos los evacuados que no pueden volver. "Estamos esperando a ver qué más ayudas va a haber. El proceso es largo y la ayuda será gradual", ha asegurado. En último lugar, ha lamentado que se prevén dos tormentas más de viento y ha pedido más ayudas para paliar los daños y cubrir las necesidades de aquellos que lo han periodo todo entre las llamas que hoy siguen asolando la isla de Maui.