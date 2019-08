La alcaldesa de Cartagena expulsada por el PSOE: “No es justo, el pacto con PP y Cs está justificado”

El Comité Federal del Partido Socialista ha decidido este miércoles expulsar a los seis ediles con los que contaba en la ciudad murciana, incluida la actual alcaldesa, Ana Belén Castejón. De esta manera, el PSOE se queda sin representación en el ayuntamiento y la edil ya ha asegurado que recurrirá la decisión de la ejecutiva socialista.

En La Linterna de COPE hemos hablado con Castejón, que califica de “injusta” la decisión de Ferraz y mantiene que si le “dejan explicarse” la cúpula del partido “rectificaría”. “Los trapos sucios se deben airear dentro de casa y, tanto mis compañeros y yo, hemos asistido de manera perpleja ante lo que ha ocurrido”, explica la alcaldesa de la localidad murciana. “Queremos ir a Ferraz para que conozcan de verdad lo que ha pasado con todas las puedan”.

Castejón justicia la decisión que ha desembocado en su expulsión: pactar con Ciudadanos y Partido Popular para evitar que Movimiento Ciudadano, lista más votada, gobernara en el consistorio. “Tenemos un partido local de un localismo exacerbado y que ya ha demostrado lo que es capaz de hacer: crispación, enfrentamiento, malos modales, comentarios misóginos y machistas... Un sinfín de actuaciones de lo que se espera de un político”.

Castejón tiene 40 años y llevaba 20 dentro del Partido Socialista, por lo que su ceses supone abandonar el partido en el que ha militado la mitad de su vida. La alcaldesa se queja de que ha recibido la noticia a través de un burofax. “Ha sido un día duro porque no esperaba este desenlace”. Eso sí, Castejón no va a renunciar a su acta de edil que le permite ser alcaldesa, a pesar de haber renunciado a todos los cargos orgánicos en el partido. “El único error ha sido no llamar a la dirección regional por el carácter in extremis del pacto”, se defiende la regidora.