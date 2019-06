Adriana Lastra se lleva un 'Zas' por su término ‘gobierno de cooperación’

Es una de las intelectuales orgánicas del partido socialista de Sánchez. Y eso a pesar de no tener estudios; algo que no le acompleja porque hace que sea igual que millones de españoles, como la propia Lastra espetó en una entrevista en El País.

Por cierto, en esa entrevista de hace un par de meses hay una pregunta que revela la manera de entender la política por parte de la periodista y la manera de entender el estudio por parte de la asturiana. Pregunta de la periodista:“Si no hubiera sido política, ¿qué le hubiera gustado ser?” (como si fuera incompatible con otra cosa o no tuviera remedio).

Y esta es la respuesta que Lastra…da: “Psicóloga. Si volviera a tener 17 o 18 años, elegiría psicología, porque así, además, aprendes mucho de política”. ¿Ven como no hay mucho más que añadir? Pues, siguiendo el argumento o eso, como no estudió psicología tampoco pudo aprender mucho de política. Así que ya pueden entender esto.

Claro. Otra cosa. Como no estudió psicología parece que no sabe que solo existen dos tipos de gobierno: o en solitario o en coalición. Y uno puede integrar distintas sensibilidades, si le apetece, tanto en un gobierno en solitario como en un gobierno de coalición. Bueno, supongo que la sensibilidad de Vox no la integrarán. Porque un gobierno de cooperación, sencillamente, no existe. Y si lo sabe estaría mintiendo. La psicología estudia por qué mentimos y los tipos de mentiras. Pero como no lo pudo estudiar tampoco sabe que una sola pregunta desmonta todo un invento y te deja en evidencia.

Vamos a ver, Adriana. ¿De verdad era necesario que pasaras por esto? O contáis con otros partidos para formar gobierno o lo hacéis solos. Si contáis con otros, será de coalición. Y si no lo hacéis, aunque los nombramientos hagan gracia a otros partidos porque los pactéis, será un gobierno en solitario. Punto.

Así que, por suponer que la realidad cambia si cambias las palabras e intentar tomar el pelo a los ciudadanos inventando la expresión ‘gobierno de cooperación’, la portavoz en funciones del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, se lleva un......zas!