Adriana Lastra se lleva un 'zas' por sus críticas a la manifestación “fascista” de Colón

Hoy en La Linterna de COPE, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrera, ha acudido para propinar un ZAS, en toda la boca a Adriana Lasta por sus comentarios sobre los asistentes a la manifestación de Colón del pasado domingo. El periodista ha apuntillado que “menos mal que a la manifestación del domingo fue poca gente, que no cumplió las expectativas… Porque anda que no está dando juego”. Añade que “con un tono un punto displicente, Lastra explicó por qué para el PSOE la manifestación era facha”

“Acaban de escuchar lo que en pensamiento crítico se denomina falacia ad hominem, o culpable por asociación. Ad hominem porque se dirige no contra un argumento, sino contra la persona. No cuestiona la manifestación sino a quien acude. Y por asociación, porque la crítica pretende desprestigiar a quien va, en este caso Rivera, no por lo que defiende sino vinculándolo a grupos que también asisten y que, socialmente, puedan ser considerados despreciables”.

Finaliza Julio César Herrero: “Vamos a ver Adriana. Una manifestación es o no facha, o progre, no porque lo sean quienes asistan sino porque lo sea aquello que la justifica”.

“Por contribuir a enfangar el debate político cuestionando a personas en lugar de las ideas, y por denunciar la crispación al mismo tiempo que contribuye a ella, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, se lleva un …. ZAS en toda la boca”.