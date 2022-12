Un abogado explica las consecuencias de reformar la malversación: Lo mismo que con la ley del 'solo sí es sí'

Esto dice la RAE sobre uno de los delitos que se recogen en el Código Penal: “Conducta delictiva que lleva a cabo la autoridad o el funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, realiza una administración desleal del patrimonio público o se apropia indebidamente de objetos que forman parte de dicho patrimonio”. Corresponde a la malversación, un delito que seguro has escuchado en los últimos días ya que desde el Gobierno quieren rebajar su condena.

El pasado viernes Esquerra presentaba su enmienda en el Congreso. En ella se proponía la rebaja de la malversación para que como mucho se condene con 3 años.

Ante esta propuesta, desde el PSOE han querido matizarla presentando una enmienda transaccional que se ha aprobado finalmente en la comisión de Justicia. Así, se rebaja la pena a la que se enfrentan los dirigentes del ‘procés’ encausados por malversación, que pasa de un máximo de seis a cuatro años de prisión, uno más que los tres que proponía ERC, pero se garantiza que en ningún caso quedará impune esa desviación de fondos públicos para el referéndum ilegal.

Unidas Podemos ha confirmado que se desvincula de esta negociación ya que tienen ciertas dudas sobre la aplicación del delito y temen que esta enmienda pueda beneficiar a condenados por corrupción de otros partidos.

A pesar de la polémica y de la nueva discrepancia del Gobierno con Podemos, está previsto que todos los socios voten a favor de esta reforma. Mientras, desde la oposición algunas formaciones ponen sobre la mesa la posibilidad de que el Partido Popular presente una moción de censura contra Sánchez. El líder de VOX, Santiago Abascal ha asegurado que ya ha iniciado las conversaciones para iniciar este trámite.

Podrían revisarse sentencias

Una opción que los populares descartan por ahora ya que consideran que esta reforma tendrá consecuencias en las urnas. Así lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El PSOE propone una nueva figura llamado “desvío presupuestario irregular” que en su interpretación, hará que los dirigentes del procés sí puedan ser castigados por este tipo de malversación, aunque en vez de tener una condena máxima de seis años bajarán a cuatro. Por tanto, si en la reforma de la sedición se baja la pena máxima dos tercios, de 15 a 5 años, aquí se bajaría un tercio, de seis a cuatro. Sin embargo esto no contenta a los independentistas como Oriol Junqueras que quieren la eliminación del delito.

Para hablar de la rebajas de delitos como el de sedición y malversación ha pasado por ‘La Linterna’ José Antonio Tuero, Primer Presidente de la Sección de Abogados Penalistas del Colegio de Abogados de Madrid.

"No hay interés por armonizar"

Ha explicado que una enmienda transaccional. Es aquella que tiende a intentar alcanzar un acuerdo por apróximación entre las enmiedas ya formuladas por los diferentes grupos parlamentarios y el texto original del articulado. Se lleva a cabo por un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en lugar de un acuerdo de Gobierno.

Respecto a la repercusión de la rebaja de este delito de malversación y sobre el "desvío presupuestario irregular", ha sido bastante claro: "Podrían revisarse sentencias y rebajar las condenas en base al principio de la retroactividad de la ley favorable. Exactamente lo mismo que con la ley del 'Solo sí es sí'. Esta enmienda de "desvío presupuestario irregular" no ha trascendido aún, pero la propia palabra lo dice".

También ha comentado de qué manera podría afectar a políticos condenados: "A Oriol Junqueras esa malversación si se quitase el ánimo de lucro se quitaría la condena, ahora se reduciría la pena de prisión y podría presentarse a las elecciones. Puigdemont obtendría una condena muy inferior también".

Un aspecto en el que se ha hecho mucho hincapié desde la Moncloa es que es necesario armonizar la legislación española a la realidad europea. No obstante, José Antonio Tuero discrepa: "La reforma de malversación no homologaría nuestro Código Penal con el resto de la Unión Europea y reduciría el numero de conductas corruptas susceptibles de ser castigadas con penas de prisión e inhabilitación. No veo interés de armonizar".