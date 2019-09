Ábalos se lleva un 'Zas' por no apoyar a Vox en su denuncia contra las pretensiones de la delegación iraní

Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al Ministro de Fomento en funciones, José Luis Abalos. Ya saben que una delegación iraní acudió ayer al Congreso de los Diputados. Iban a reunirse con los representantes de la Comisión de Exteriores. La Embajada de Irán había advertido al servicio de Protocolo del Congreso de que sus delegados no consentirían en el saludo informal ningún contacto físico, ni siquiera con la mano, con las políticas españolas. Así que el departamento de protocolo trasladó esta exigencia a los miembros de la comisión de Exteriores. El portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros dijo, con razón, que era inaceptable y que no acudiría. Luego se sumaron a la crítica el PP y Ciudadanos. El PSOE y Podemos dijeron que no se habían enterado de las pretensiones de la delegación iraní.

El incidente se podría haber evitado si el departamento de protocolo -que para eso está- hubiera encontrado una fórmula alternativa de recibimiento, que evitara el enfrentamiento. El caso es que José Luis Abalos estuvo en Onda Cero y se le ofreció la posibilidad de reconocer que Vox había estado ágil y acertado en su denuncia.

Vamos a ver, José Luis. No es posible saber si Espinosa de los Monteros alertó de lo que se pretendía por su compromiso con los derechos de las mujeres o por su lucha contra la invasión islamista, que ya sabes que eso nos lleva mucho tiempo. Bueno, sobre todo a Vox. Puedes incluso pensar que ha intentado utilizar mediáticamente este incidente. Bueno, pues qué te voy a contar a ti de estas cosas. Pero el caso es que tenía razón. Su denuncia evitó una situación ofensiva para las diputadas. Y a un político de cierto nivel, como tú, no le debería haber supuesto ningún esfuerzo aplaudir la iniciativa y reconocer la evidencia. Porque las cosas son buenas o malas en sí mismas, independientemente de quien las proponga, salvo que uno sea presa del sectarismo.

Así que, por ser incapaz de reconocer el acierto de Vox al denunciar la exigencia de una delegación iraní de no saludar a las diputadas de la Comisión de Exteriores, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Abalos, se lleva un ‘¡ZAS, en toda la boca!’