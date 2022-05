Expósito y Herrera analizan el futuro de las elecciones en Andalucía: "Somos 8 millones y medio de personas"

Son las 8, las siete en Canarias. En esta ronda por las provincias andaluzas, nos hemos plantado en Sevilla y claro... uno llega aquí y me han recomendado a un tipo nuevo en esto del periodismo. Herrera, buenas tardes.

Expósito: ¿Estas elecciones hay que verlas en clave nacional? ¿Por qué?

Herrera: Muchos quieren leer si este es el tercer traspiés del sanchismo o no lo es. Mucho más importante que eso es la dimensión andaluza porque en estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía (que a ojos de cualquiera es más que evidente), ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces que han mantenido durante muchos años la tradición de dejarse llevar por el socialismo. Durante mucho tiempo, la gente estaba en esa inercia y es verdad que por el descrédito del propio PSOE gobierna una alternativa. Veremos si esa alternativa ha gustado o no.