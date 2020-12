Expósito: "Vista la hecatombe social y económica, ¿no debería ser la del covid una vacuna obligatoria?"

Audio

Sobre el debate en torno a las vacunas contra el coronavirus. ¿Me vacuno o no? ¿Debe ser una vacunación obligatoria? ¿Cabe alguna duda para desconfiar, de verdad, de la seguridad científica de estas vacunas?

1.- Si pudiera, yo me vacunaba mañana. Por suerte, no me toca todavía como grupo prioritario o de riesgo, pero digo yo que en algún momento me llamarán del centro de salud y me dirán: 'Te toca'. Y entonces iré.

Insisto: si pudiera, me vacunaba mañana. Como me vacunaron de niño, como vacunamos a nuestros hijos y como me acabo de vacunar de la gripe o de tantas cosas para ir a tantos sitios del mundo.

2.- Desde el respeto y la libertad de cada adulto. Sé que la vacuna del covid NO va a ser obligatoria (en principio), pero quizás por provocar, vista la hecatombe social y económica... ¿no debería ser una vacuna obligatoria?

3.- Yo viajo a África, por suerte, con relativa frecuencia. Que yo recuerde he estado en Sudán, en Malí, Camerún, en El Chad, en Senegal, Guinea Ecuatorial...

Y en todos esos países, en el África profunda, para cruzar la frontera he tenido que mostrar mi cartilla de vacunación internacional. La famosa cartilla amarilla, con la de las fiebres tifoideas, fiebre amarilla y la hepatitis A. El paludismo va aparte con el famoso malarone.

Y recuerdo la cola en Sanidad Exterior, en el Gómez Ulla o la visita a la enfermera de mi centro de salud.

Y no pasa nada. Es lógico. Y es el supuesto tercer mundo. ¿Y resulta que aquí, con la que está cayendo, nos ponemos tiquismiquis? No lo entiendo.

4.- ¿No queríamos científicos? Ponemos a caldo al Gobierno -y con razón- porque nos mienten y nos chulean con el falso comité de expertos.

Y resulta que cuando lo dice, porque lo han dicho aquí Mariano Esteban o el doctor Enjuanes, entonces no nos fiamos de los expertos de verdad y preferimos confiar en los miedos del vecino. Tampoco lo entiendo.

5.- La credibilidad del Gobierno es un problema interesante. Después de tanta mentira y tantas meteduras de pata. Después de tantas invenciones y chapuzas. Yo lo entiendo.

Otro debate es que en Alemania o Estados Unidos la distribución de la vacuna le corresponde al Ejército. ¿Aquí por qué no? Seamos sinceros: para evitar el bochorno de que las Fuerzas Armadas no repartieran, al menos, en Cataluña y el País Vasco.

6.- ¿Cuál es el temor? ¿A qué tienen miedo? Puestos esos temores en una balanza, ¿cuál pesa más? ¿El temor a unos supuestos efectos secundarios o el pánico al covid? Yo lo tengo muy claro.

7.- Quien no se vacuna, no sólo puede caer enfermo de coronavirus, es que me puede contagiar a mí. Y eso me preocupa más. Quien no se vacune también cogerá el metro o entrará en un restaurante. Y no es que se contagie, que también. Es que me lo puedo llevar yo.

8.- Partamos de la base de que todos tenemos libertad para vacunarnos o no. Supongo, según esta premisa, que un empresario podrá contratar a su personal en función de si está vacunado o no. ¿No?

Es más: si tu hija sigue yendo al cole, como la mía, ¿qué prefieres: que los profesores del colegio estén vacunados o que no? ¿Y tu colega de la mesa de al lado?

9.- A mí me da que en todo este debate hay un punto no sé si de cobardía o miedo, pero sin duda de egoísmo. Que se vacune otro primero. A ver qué le da. Eso sí, luego pongo a parir al Gobierno de turno.

¿Y tu responsabilidad individual... qué? A estas alturas de la vida, a estas alturas de la muerte por covid, ¿seguimos así?

Y 10, mi PD: Hungría y la UE. El Gobierno de Hungría (de ultraderecha para lo que quiere y pro ruso para las vacunas) va por libre y compra las vacunas Sputnik a Moscú.

Lo que me lleva a la siguiente pregunta: Cuando cayó el Muro de Berlín y antes, ¿por qué todos saltaron desde allí hacia este lado? ¿Por qué no saltamos ninguno hacia el lado comunista?

Lo que es la vida: no saltamos el Muro hacia ese lado y, sin embargo, aquí les tenemos sentados en el Consejo de Ministros.