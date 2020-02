Expósito: “Alberto y Joaquín siguen sepultados en Zaldibar bajo mil toneladas de basura y de olvido”

Vídeo

El presentado de 'La Linterna', Ángel Expósito, habla de Alberto Soluze y Joaquín Beltrán. Apenas se habla de ellos con sus nombres propios, pero son los dos trabajadores sepultados hace doce días en el vertedero de Zaldibar, en la Vizcaya profunda, muy cerca de Durango. Esa autovía, esa parte tan rica de la provincia de Vizcaya.

Toda la gestión ha sido un desastre, desde el punto de vista político. El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue a ver a la familia tropecientos días después o que ni siquiera visitara la zona. Pero por parte de Verter Recycling, la empresa en cuestión también. Y no te digo las autoridades sanitarias, con el señor aquel que sale diciendo que se recuerda el caso del presidente de Ucrania que iban a matarle los rusos y que al parecer le contaminaron toda la cara con la misma sustancia que dicen que está flotando por el vertedero.

Ángel Expósito, sobre la gestión del vertedero de Zaldibar

Se suspende el partido de fútbol del Éibar, la gente que no salga a hacer deporte, que no se ventilen las casas y lo último es que las embarazadas no salgan a la calle. ¡Carambas, con el oasis, en este caso vasco!

Es verdad que no pasa nada dentro de lo que puede pasar, hasta que ocurre. ¡Qué gestión tan desastrosa! No imagino si esto hubiera ocurrido en otras comunidades, la que se estaría montando en los medios. Como es en la Vizcaya profunda, en el oasis del lehendakari y compañía, no pasa nada.

Sinceramente es un escandalazo, la guinda el que la UME no puede ni si quiera colaborar porque menudos somos los vascos y las vascas. Mientras tanto 12 días después, Alberto y Joaquín siguen sepultados bajo mil de toneladas de basura, de contaminación, de gases y de olvido, que seguramente es lo peor.