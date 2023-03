Expósito: "Todo apunta a que en pocos días habrá remodelación del Gobierno y así nos tendrán distraídos"

Audio

Hace 19 años, tal día como hoy, seguíamos en shock. El 13 de marzo de 2004 morían los heridos más críticos que salieron con un hilo de vida de los atentados de Atocha. Y cerca de Atocha. Aquellas matanzas en los trenes de cercanías cometidas por un grupo de yihadistas perfectamente organizados.



Sí, sí, fueron atentados. Y abro un paréntesis. En absoluto fueron “accidentes”.









Te lo juro. Lo ha dicho Mónica García (jefe de la Oposición en la Comunidad de Madrid). Aquí la amiga es del partido de Errejón y, por lo tanto, docuis de Pedro Sánchez. Todos progresistas, reformistas y feministas.



Para ésta el 11 M fue un accidente de 200 muertos. Cierro el paréntesis.



Luego vino la solidaridad, las lágrimas, aquel Gobierno de Aznar totalmente sobrepasado, aquella Oposición del PSOE perfectamente organizada y a saco, y el vuelco de las encuestas. Y Zapatero presidente del Gobierno. Y, en efecto, ahí empezó todo. Hace 19 años. Y le copió la frase hecha a Mayte Alcaraz hoy en El Debate.



¿Qué pasa? Pues que visto lo visto y unos cuantos años después, Zapatero parece Churchill al lado de Su Sanchidad. Aquellas cesiones a los independentistas parecen una broma comparadas con los indultos, aquellas negociaciones con ETA son pecata minuta comparadas con los pactos con Otegui y con los asesinos de ETA premiados.



Aquellas cifras de deuda y déficit que les estallaron en la cara a Rajoy, Luis de Guindos y a Montoro años después, fueron una broma comparadas con las cifras de deuda y déficit que va a dejar María Jesús Montero.



Segundo paréntesis. Esta buena señora, Maria Jesús Montero es la número dos del PSOE y ministra de Hacienda: “Los abuelos no quieren las pensiones para ellos, son ayudas al pago de la luz del hijo e ir al supermercado a comprar las 4 cosas que los hijos consideran un lujo”.



Lo dicho. De mal en peor. Cierro el paréntesis.



Lo último, o lo siguiente, o lo de este fin de semana porque ya me pierdo. Te juro que no damos abasto.



A saber:





1.- La moción de censura de Vox (con Tamames como candidato) se llevará a cabo la semana que viene. Entre el 21 y el 23 de marzo.



2.- La secretaria de Estado de Igualdad, número 2 de Irene Montero, Angela Rodríguez alias PAM sigue en su puesto tras decir que en España los hombres son (por lo tanto somos) bastante violadores. Te lo juro también.



Me pregunto (supongo que sí) que esta señora tuvo o tiene padre. ¿No? O hermanos. Incluso amigos.



3.- Leo en ABC. Tito Berni pidió al Gobierno datos sobre los fondos europeos y las ayudas Covid

El exdiputado pudo entrar en contacto con funcionarios y cargos medios del Gobierno al ser portavoz adjunto. Su papel como ponente de varias leyes le permitió ampliar su red de contactos.



4.- La Audiencia de Sevilla se abre a que Griñán ingrese en prisión y reciba allí su tratamiento contra el cáncer de próstata que padece. Recordemos (porque esto también se nos ha olvidado) toda la cúpula de aquellas Juntas de Andalucía están en la cárcel por los ERE. Salvo Griñan (por ahora) y Chaves (por los pelos).





Caso Negreira

Y 5.- Leo en El Confidencial. Firman Olmo y Beatriz Parera: Hacienda sospecha que Negreira usó 550.000 € procedentes del Barça para comprar a terceros. SACÓ MÁS DE 200.000 € EN EFECTIVO EN UN AÑO.



La Agencia Tributaria sostiene que el exvicepresidente de los Árbitros retiró grandes cantidades de dinero en efectivo para retribuir a otros implicados en el escándalo que aún no han sido identificados.



Más allá del Barça y de que el Real Madrid se sume a la acusación, más allá del papelón de Laporta, me da a mi que este merdé es capaz de cargarse el fútbol en España. El futbol tal y como lo conocemod. El fútbol, o lo que queda de él como deporte.



¡Ah! Y mi posdata. Lo dicho, empezamos semana y esta (como todas últimamente) promete con no defraudar.



Por cierto, todo apunta a que en pocos días habrá remodelación del Gobierno (de candidatas y vete tu a saber, excepto Podemos) y así Su Sanchidad nos tendrá un par de días distraídos, hasta la moción de censura de Tamames que yo sigo sin entender.