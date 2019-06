Expósito: "Yo tampoco me aclaro con los pactos electorales"

Vídeo

Dentro de cinco días, en teoría, tendremos constituidos los ayuntamientos. Con alcaldes, alcaldesas y hasta con concejales y concejalas. Poco después, o antes o a la vez, los parlamentos autonómicos. Y quien sabe, para el verano o más tarde, investidura del presidente del gobierno. ¿Tú te aclaras? Yo tampoco. Y déjate, que Quim Torra no convoque elecciones autonómicas en Cataluña para el otoño. Ya verás, ya.

Así que para encender la primera ‘Linterna’ de esta semana clave en las negociaciones --o eso dicen-- he pensado en recopilar los titulares de los principales diarios en papel y digitales para comprobar el carajal. Desde el Gobierno Central al Ayuntamiento de Madrid, desde Barcelona hasta Navarra. Escucha esta retahíla de protagonistas, con sus dimes y diretes, con sus modas y modismos, y luego concluye tú si esta España nuestra es gobernable. A saber.

Díaz Ayuso partidaria de que el PP se abstenga en la investidura de Sánchez. Iglesias reclama ministerios sociales a cambio de apoyar la investidura. Iglesias apunta a las carteras de Hacienda y Trabajo, si hay negociación (baja modesto que sube el macho alfa). Vox asegura que no hay ningún acuerdo con Ciudadanos tras el encuentro con Ignacio Aguado. Marcos de Quinto se enfrenta con Manuel Valls tras rechazar éste la reunión con Vox.

Ciudadanos propone a Trinidad para presidir la Asamblea de Madrid. García Egea sale al paso de Ayuso y descarta la abstención del PP en la investidura. PSOE, investidura fallida antes que independentistas. El líder de Podemos se abstiene del apoyo de Valls a Colau. Collboni ve imposible un tripartito con ERC. Sánchez calcula una negociación larga y una posible investidura tras el verano. Vox traslada a Ciudadanos la presión para que se abstenga en la investidura de Sánchez. El PNV garantiza a Sánchez su investidura aunque el PSOE le dé el gobierno de Navarra al centroderecha.

Sigo con la lista de titulares políticos y partidarios del día: Rufián sobre Iglesias: “su condición es muy testosterónica”. Ciudadanos puso como condición para sentarse con Vox que no hubiera foto de Aguado y Monasterio. El pacto del PSOE y el PAR en Aragón para tapar el ‘Caso Plaza’ revienta los acuerdos nacionales de Ciudadanos. Los comunes en Cataluña. Entre ERC, los socialistas y dejándose querer por Ciudadanos. Puigdemont busca trabajo. Se le agota el presupuesto y necesita dinero urgente. La socialista Chivite insiste e intenta gobernar Navarra con el PNV y Bildu.

Irene Montero amenaza a los barones con primarias en Podemos si cuestionan su liderazgo. Solo le faltó decir que si no le hacen caso se lo chivaba a Pablo. El último, ya estamos salvados, Sánchez encarga a Calvo, Ábalos y Lastra negociar los apoyos a la investidura. No me digas que el panorama no es fantástico. No me digas que el plantel no anima a la declaración de la renta que estás terminando. O al IVA trimestral. No me digas que esta clase política así, en general, no anima a seguir currando para dejarte la vida en pagar impuestos. Por cierto, en este sentido, en el de los impuestos, prepárate porque se avecinan tiempos duros. Más aún, y lo sabes.

Yo entiendo que la aritmética parlamentaria, autonómica y municipal es la que es, entiendo que cada uno tira para su casa y que casar intereses es muy difícil, que el poder es el poder, pero el espectáculo está siendo inenarrable. Sin duda alguna es lo que hemos votado. Pero sin duda alguna también, nuestros políticos deberían tener un poquito más de decoro, coordinarse, aunar mensajes y no volvernos locos. Locos de ridículo. Porque al final, el desprestigio es lo que socaba las instituciones. Y si no hay instituciones creíbles, apaga y vámonos. instituciones de peso y son creíbles… apaga y vámonos.